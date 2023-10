C’est un génocide | Gaza

Le cataclysme dont vous et moi sommes témoins à Gaza est un génocide en devenir effroyable.

Il ne s’agit pas d’une « attaque ». Il ne s’agit pas d’une « invasion ». Ce n’est même pas une « guerre ». C’est un génocide.

Les scènes et les sons apocalyptiques à Gaza sont la preuve qu’une armée d’occupation cruelle est déterminée à atteindre son objectif primordial : l’anéantissement de ce qui reste d’une parcelle de terre déjà détruite et le meurtre aveugle d’enfants, de femmes et d’hommes sans défense et épuisés.

Au fil des décennies, une succession de gouvernements israéliens immunisés et leurs mandataires utiles, les milices de colons déchaînées, ont mené un génocide progressif, petit à petit, avec l’approbation, le consentement et les encouragements explicites des gouvernements occidentaux – qui, dans une démonstration prévisible de solidarité performative. avec un allié impitoyable – ont baigné leurs attractions touristiques de bleu et blanc ou de l’étoile de David.

Allez-y, vous les lâches facilitateurs, montrez au monde vos vraies couleurs. Nous nous souviendrons.

Ne vous y trompez pas : le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – ainsi que sa bande raciste de ministres brutaux (de par leur nature, leur tempérament et leur langue vernaculaire) – ont eu du mal, pendant une période longue et frustrante, à abandonner le principe « apprenons aux Palestiniens ». – des spasmes de violence meurtriers en faveur d’une destruction massive, bien plus satisfaisante, de la bande de Gaza.

Ce plan monstrueux est aussi clair que le caractère misérable de Netanyahu : en finir avec Gaza en effaçant Gaza.

Quiconque, où que ce soit, dans n’importe quel forum, nie ce fait est soit un menteur, soit un aveugle – ou volontairement, joyeusement et confortablement les deux.

Il ne s’agit pas ici d’une vengeance ou d’une vengeance « juste ». C’est – je le répète, pour la légion de hackers et de sténographes complices qui, remarquablement, n’ont jamais remarqué, et encore moins s’en soucient, la souffrance et le traumatisme perpétuels des Palestiniens – un génocide.

Si mon acte d’accusation brutal pique, je mets au défi tous les chroniqueurs historiquement analphabètes et les célébrités de la télévision américaine qui se sont précipités en Israël pour peaufiner leurs références en tant que « correspondants étrangers » – avec leurs coiffeurs, maquilleurs et écrivains à leur suite – de me désabuser, et bien plus important encore, la diaspora palestinienne et ses alliés, de notre conviction qu’un génocide meurtrier se déroule dans cette enclave assiégée.

Ces hypocrites insupportables qualifient encore une fois les Palestiniens de « mauvais prédateurs » tout en louant les Israéliens comme des « saints soucieux » pour avoir averti les Palestiniens reconnaissants de Gaza qu’ils allaient les tuer en masse.

Ces loyalistes complaisants d’Israël ne sont probablement pas une seule fois entrés à l’intérieur des murs de barbelés et des clôtures qui encerclent Gaza ni interrogé aucun des millions d’êtres humains qui, pendant des générations, ont enduré des pertes, des vols, des privations, des indignités, des humiliations et, bien sûr, une férocité meurtrière commise par un État d’apartheid.

Il s’agit d’un spectacle de ménestrels familier et surréaliste qui réduit une histoire ancienne et complexe à un affrontement simple et facile à digérer entre le noir et le blanc pour d’innombrables Américains tout aussi insensibles et allergiques à la géographie qui sont convaincus que porter un passeport est « réveillé ».

Les chapeaux blancs – les Israéliens – sont toujours les victimes innocentes. Les chapeaux noirs – les Palestiniens – sont toujours les coupables.

D’où le mépris cavalier des conséquences humaines presque incompréhensibles de l’annulation flagrante par Israël de ce terme désormais idiot et anachronique : le droit international.

Empêchez les éléments vitaux – la nourriture et l’eau – de pénétrer dans la bande de Gaza captive. Bien.

Empêchez la livraison de carburant et d’électricité aux foyers et aux hôpitaux. Bien.

Bombardez les écoles des Nations Unies qui abritent des familles palestiniennes désespérées contre les bombardements incessants. Bien.

Attaquez les ambulances pour les empêcher de transporter des enfants mutilés vers des hôpitaux sombres où ils ont besoin de soins urgents. Bien.

Libérez du phosphore blanc pour brûler les Palestiniens jusqu’aux os. Bien.

Abandonnez le bobard des « frappes de précision » pour éviter les « pertes civiles » et réjouissez-vous plutôt de transformer Gaza en Falloujah, vers 2005. Très bien.

Scellez encore plus étroitement la prison qu’est Gaza pour rendre l’évasion et l’espoir impossibles. Bien.

Exigez ensuite que 1,1 million de personnes déménagent nulle part en quelques heures ou soient confrontées, selon toute vraisemblance, à une mort certaine. Bien.

À un signal effroyable, la galerie habituelle de présidents et de premiers ministres lissants a déploré les atrocités commises par les chapeaux noirs – tout en applaudissant, comme une réfutation nécessaire et bienvenue, les atrocités commises par les chapeaux blancs.

Alors s’il vous plaît, les fantasmes cesseraient-ils d’implorer la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye de faire quelque chose, n’importe quoi, pour demander des comptes aux « deux parties », y compris Israël ?

Cela ne s’est pas produit et n’arrivera pas parce que la CPI, toujours obéissante, sait qu’elle ne doit pas offenser et n’offensera pas les pouvoirs en place à Washington, DC, qui dirigent toute cette farce frauduleuse.

Pendant ce temps, Netanyahu – qui, il y a seulement quelques semaines, a été critiqué pour être un inculpé un escroc faisant face à un procès pour corruption pour une série d’accusations de fraude, de pots-de-vin et d’abus de confiance, ainsi que pour avoir un ADN autoritaire – a été réhabilité par le président américain Joe Biden et sa société obséquieuse comme l’avatar brillant de la détermination, de la résilience et de la moralité du Moyen-Orient.

Telle est la boussole « morale » malade de Biden et de ses acolytes piétons à Londres, Paris, Berlin, Bruxelles, Canberra et Ottawa.

Pourtant, il n’est guère surprenant que des puissances coloniales sauvages – compte tenu de leur horrible bilan en matière de meurtre et de défiguration de tant d’innocents, dans tant d’endroits meurtris – offrent leur soutien total à une autre puissance coloniale responsable du meurtre et de la défiguration de tant de Palestiniens innocents à Gaza et au-delà. hier, aujourd’hui et demain.

Mais sachez ceci : Biden et les autres ne parlent pas au nom des millions de citoyens qu’ils prétendent représenter, mais qui continueront de se tenir fermement aux côtés des Palestiniens invaincus et de leur cause juste et humaine.

Malgré toutes les absurdités et les postures de la « communauté internationale » concernant la « résolution de la crise par la diplomatie », cette horreur dystopique a toujours été la « fin du jeu » : pulvériser chaque centimètre carré de Gaza et de sa population en poussière et en mémoire.

La solution ridicule des « deux États » est une illusion malsaine promue par des diplomates habiles et instruits comme le secrétaire d’État américain Antony Blinken et les autres apologistes des crimes de guerre israéliens qui l’ont précédé – fusionnés, comme ils l’étaient et le sont encore, avec leurs « partenaires » à Tel Aviv comme des jumeaux siamois.

Blinken s’est rendu en Israël à la demande de son patron pour « donner son feu vert » au génocide. Nous nous en souviendrons également.

Un régime malveillant, motivé par une combinaison empoisonnée d’ultranationalisme et de fanatisme, sait que son sinistre objectif est à portée de vue.

Il y aura d’autres horreurs à venir. Mais les Palestiniens ne seront pas brisés. Ils persévéreront et prévaudront. Ce sera dur et prendra du temps, mais ils reconstruiront.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.