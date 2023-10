C’est un Gardien ! Olivier Giroud enfile les gants et réalise un double arrêt alors que l’AC Milan prend la tête de la Serie A

Olivier Giroud a enfilé les gants pour réaliser deux superbes arrêts consécutifs après que Christian Pulisic ait permis à l’AC Milan de s’imposer 1-0 contre le promu Gênes, ce qui l’a placé en tête de la Serie A samedi.

Pulisic a marqué à la 87e minute avec une demi-volée près du point de penalty après avoir été brillamment mis en place par Yunus Musah pour donner l’avantage à Milan.

Mais les trois points ne tenaient qu’à un fil alors que le match prenait une tournure chaotique lorsque le gardien milanais Mike Maignan a vu rouge pour une faute sur Caleb Ekuban à la fin du temps additionnel et que Giroud a pris sa place dans le but.

Le double arrêt vital de Giroud à la 14e minute du temps additionnel est survenu alors qu’il terminait le match avec les gants et le maillot du gardien de but après l’expulsion de Mike Maignan. Milan avait déjà utilisé tous ses remplaçants, alors Giroud a pris le relais dans le but.

« Je ne m’attendais pas à vivre ce genre d’émotions à l’autre bout du terrain », a déclaré Giroud, souriant et toujours sous le maillot de Maignan. « Mais c’est très important d’avoir réalisé ces arrêts.

« Je pense que je suis l’un des plus grands de l’équipe… alors naturellement je suis allé dans le but. J’aimais aussi aller dans les buts quand j’étais enfant. Mais c’était une émotion vraiment particulière lorsque j’ai réalisé cet arrêt, presque comme un but.

Le gardien milanais Maignan a reçu un carton rouge direct à la huitième minute du temps additionnel à la suite d’une collision avec l’attaquant de Gênes Caleb Ekuban.

Giroud a assumé les fonctions de gardien de but, enfilant le maillot de Maignan par-dessus le sien.

Albert Gudmundsson a presque égalisé sur le coup franc résultant alors qu’il était dévié par la barre transversale et Fikayo Tomori a ensuite dirigé une autre tentative pour un corner.

Le gardien de Gênes, Josep Martinez, a réalisé un superbe arrêt pour faire basculer une tête de Leao qui a rebondi sur le sol pour un corner à la 65e minute. Martinez a également reçu un carton rouge dans les dernières minutes, suite à l’expulsion de Maignan, lorsque l’Espagnol a écopé de son deuxième avertissement.

