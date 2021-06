C’est un garçon pour Neeti Mohan et Nihaar Pandya ! Le couple a accueilli son premier enfant mercredi 2 juin 2021 et Nihaar a partagé l’heureuse nouvelle sur sa page Instagram. Il a posté une photo avec Neeti dans laquelle il embrasse son front pendant qu’elle montre son baby bump complet. Nihaar a posté une jolie légende tout en annonçant la nouvelle de l’adoption de la paternité.

Il a écrit: « Ma belle femme me donne la chance d’enseigner à notre petit garçon tout ce que mon père m’a appris. Elle continue de répandre de plus en plus d’amour dans ma vie chaque jour. Plus important encore, Neeti et notre nouveau-né sont en bonne santé et vont bien. Aujourd’hui, en ce jour nuageux / pluvieux à Mumbai, nous avons assisté à notre « augmentation de SON »… »

Pandya a ajouté: « Avec les mains jointes, les Mohan et les Pandya remercient sincèrement Dieu, les médecins, la famille, les amis et tous les sympathisants sont très gentils de nous avoir toujours prodigué des soins, de l’amour et du soutien immenses. Merci à tous Gratitude @neetimohan18 # gratitude #béni. »

Un peu plus tôt, en décrivant son beau voyage de grossesse, Neeti avait écrit sur sa page Instagram : « Je ne peux pas décrire avec des mots ce qu’est un beau voyage de grossesse !!! C’est un miracle qu’il y ait de la vie en vous. Un petit cœur qui bat et de petits pieds qui donnent des coups de temps en temps. Et maintenant que le bébé peut entendre de l’utérus, j’aime chanter d’autant plus… Cette connexion et cette création sont uniques et tellement en accord avec Mère Nature. Ce n’est que lorsque vous en faites l’expérience que vous savez quel privilège c’est pour se préparer à la maternité. Pour l’instant, je suis remplie d’excitation et de gratitude. Mon amour à toutes les mamans et mamans d’être là-bas. «