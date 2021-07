Alcorcon, basé dans la banlieue sud-ouest de Madrid, pourrait avoir besoin d’un cible après avoir terminé 17e de la Segunda la saison dernière, évitant de justesse la relégation au troisième niveau espagnol.

Leur recherche dans la fenêtre de transfert d’été avant la prochaine campagne les a conduits à Roman Zozulya, et l’accord semblait conclu avec le joueur de 31 ans acceptant un transfert gratuit après quatre ans à Albacete.

Cependant, certains fans – en particulier deux clubs de supporters connus sous le nom de penas en Espagne – avaient d’autres idées au milieu de la tendance du hashtag #ZozulyaNotWelcome.

Roman Zozulya est sur le point de signer pour Segunda @AD_Alcorcon après avoir quitté Albacete en tant qu’agent libre cet été 🇪🇸 https://t.co/ljAeiGT7zd – Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 23 juillet 2021

« Nous considérons comme une erreur pour Alcorcon de signer un joueur qui a publié des photos avec la numérologie nazie et soutenant des formations ultra et fascistes dans son pays, incompatible avec les valeurs de tolérance et de respect promues par le sport », a écrit La Previa, en référence au moment où Zozulya a été photographiée dans un maillot de basket-ball numéro 18 et en montrant un tableau de bord qui montrait un décompte de 14-88.

« Le joueur, Roman Zozulya, n’est pas seulement un patriote; c’est un fasciste qui soutient le bataillon Azov – un groupe paramilitaire nazi ukrainien.

« Cet individu n’a pas sa place dans notre club ou dans notre ville. Son idéologie se heurte de front à nos valeurs. »

[COMUNICADO]Ante los rumeurs que sitúan al jugador Roman Zozulya en la órbita de la Agrupación Deportiva Alcorcón, mostramos públicamente nuestra oposición a su fichaje.El fascismo, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida en nuestra ciudad.¡#ZozulyaNotWelcome! pic.twitter.com/9YffI9ogjC – SECCION PETAKA (@SeccionPetaka) 25 juillet 2021

Les commentaires auraient forcé Alcorcon à paralyser le mouvement potentiel et « bien étudier la situation avant de prendre une décision finale », selon les médias locaux.

Ce n’est pas la première fois que la puissance des ventilateurs s’est apparemment imposée pour arrêter les allégeances de Zozulya.

En février 2017, après les avoir rejoints en prêt du Real Betis le dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier de cette année, le célèbre club de gauche Rayo Vallecano a annulé le contrat de Zozulya juste un jour plus tard.

Refusant d’accepter sa lettre ouverte protestant qu’il n’était pas un nazi, les fans ont assisté à la première séance d’entraînement de Zozulya brandissant une banderole qui insistait sur le fait que leur terrain de Vallecas était « pas un endroit pour les nazis ».

Sauf qu’ils aboient le mauvais arbre ici – Zozulya n’est pas un fasciste, a expliqué cela, tout comme d’autres qui comprennent la signification de son tatouage et son soutien à son pays d’origine. Bizarre pourquoi cette ligne est toujours poussée contre lui. – Andrew Flint (@AndrewMijFlint) 26 juillet 2021

Lorsque Rayo a joué contre Albacete en décembre 2019, le match a été suspendu après que le joueur a été bombardé de cris de « putain de nazi », ce qui était la première fois dans l’histoire du football espagnol qu’un match devait être reporté en raison de chants offensants.

Zozulya a nié ses liens avec l’idéologie extrémiste.

« Ils m’accusent d’être un fasciste pour avoir soutenu l’armée ukrainienne contre les terroristes pro-russes. Mais je ne le suis pas », a-t-il ajouté. remarqua-t-il il y a trois ans.

Exactement – quelques tentatives un peu étranges pour le peindre comme un fasciste. Buffon voulait 88 sur sa chemise, a utilisé une phrase fasciste sur sa chemise, ppl l’a accusé de tendances nazies, mais – crucialement – a accepté ses explications, mais pas celles de la joueuse ukrainienne Zozulya ? Hmm. – Andrew Flint (@AndrewMijFlint) 26 juillet 2021

Début 2020, il a également abordé la dispute du jour de match et a expliqué au média ukrainien Football Hub : « Quand tout a commencé, j’étais [called] un fasciste.

« Ensuite, ils ont commencé à vérifier mon Facebook et j’étais [called] un nazi. Récemment, ils m’ont traité de raciste et aujourd’hui, je n’ai pas écouté, mais on m’a dit qu’ils m’avaient crié « communiste ». Les gens n’ont aucun sens.

« Bientôt, ils diront que je suis af**. ‘M*ricon’ est gay en espagnol. Cela ne me surprendrait pas. »

Certains observateurs ont accusé des doubles standards, soulignant que le légendaire gardien de but Gigi Buffon aurait été pardonné d’avoir utilisé un maillot numéro 88 après s’être excusé en 2000. L’explication de Zozulya, semble-t-il, n’a pas encore été acceptée.