« C’est un exemple »: le président français Macron soutient Kante pour le Ballon d’Or lors d’une visite à l’équipe de France avant l’Euro 2020

Les Bleus se préparent actuellement pour leur match d’ouverture contre l’Allemagne, rival du Groupe F, à Munich.

Tentant de faire mieux que la dernière édition de la compétition qu’ils ont remportée en 2000, mais perdu en finale à domicile face à un autre adversaire du groupe, le Portugal il y a cinq ans, la pop-in de Macron a été un stimulant pour le moral visant à motiver la France à remporter deux grands trophées d’affilée compte tenu de leur triomphe en Coupe du monde en Russie.

En tant qu’homme du moment dans le football européen après sa masterclass de joueur du match lors de la finale de la Ligue des champions pour Chelsea contre Manchester City, Macron a rejoint la campagne informelle pour voir N’Golo Kante arracher le gong Ballon d’Or France Football de cette année à Lionel. Messi.

Le président français Emmanuel Macron soutient N’Golo Kanté pour le Ballon d’Or pic.twitter.com/Lx4gSYJR4Z – ESPN FC (@ESPNFC) 10 juin 2021

Faisant comprendre qu’ensemble Kante et Mbappe représentent les « valeurs d’effort, de solidarité et de loyauté », Macron a également eu des mots plus spécifiques pour le roi consécutif de Premier League.

« N’Golo Kanté est un grand joueur, comme Kylian Mbappe, et il est un exemple », a-t-il confié à RMC Sport.

« Il est un exemple pour la jeunesse du pays.

« Quand on reverra la saison de Kanté avec son club, j’espère [he gets] le Ballon d’Or aussi et j’en suis sûr [of] ce qu’il fera dans ces Euros. »

« Lui et Kylian sont également de bonnes personnes, avec des valeurs d’effort et de solidarité. Ils sont fidèles aux clubs d’où ils viennent. Et je pense que c’est très important pour le pays parce que le sport est toujours plus grand que le simple sport », a-t-il ajouté. Macron a terminé là-dessus, tout en demandant en plaisantant à Kanté s’il « avait encore trois poumons ».

N’Golo Kante pense qu’il n’a rien de spécial pic.twitter.com/9hSr47PvhL – ESPN FC (@ESPNFC) 8 juin 2021

« Vous n’avez rien à prouver, vous êtes de très grands joueurs », Macron a déclaré dans un appel de ralliement. « Mais n’abandonne pas… et [fight] jusqu’à la dernière minute. »

Pourtant, malgré ses éloges pour l’attaquant, il y a du stress et de la tension dans le camp concernant la superstar du PSG Mbappe, qui découle des critiques qui lui ont été adressées par le coéquipier de Kante à Stamford Bridge, Olivier Giroud.

« Parfois, vous faites des courses et le ballon n’arrive pas » Giroud a récemment déclaré aux médias.

« Peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver, ça y est » il ajouta.

Kylian Mbappé avec l’équipe de France en 2020/21:9 passes échangées avec Olivier Giroud 🇫🇷 en 349 minutes (4 à Giroud, 5 en retour)23 passes échangées avec Karim Benzema 🇫🇷 en 114 minutes (14 à Benzema, 9 dos) [Opta] #FRA#EURO2020pic.twitter.com/urm20qkuXj – RouteOneFootball (@Route1futbol) 10 juin 2021

Hier, à l’entraînement, Giroud – qui a éclipsé son rival de position et fait chanter le mauvais garçon Karim Benzema en portant un doublé contre la Bulgarie – aurait dit pardon à Mbappe et aurait avoué que ses commentaires « s’enfuit avec lui ».

En lui donnant l’épaule froide, cependant, RMC affirme que Mbappe – qui a voulu de manière dramatique convoquer sa propre conférence de presse sur le sujet – est resté « de mauvaise humeur » malgré le vétéran essayant de le serrer dans ses bras.

« Si vous avez reçu le ballon après chaque appel, c’est toujours la même chose » a souligné Deschamps en tentant d’étouffer la dispute.

« L’attaquant dit : ‘Je fais des courses, mais c’est au milieu de terrain.’ [And then] les milieux de terrain diront que c’est sur les attaquants. »

« Parfois, le laissez-passer ne vient pas, parfois c’est dû au mouvement. Mais ce n’est pas une stigmatisation de Kylian ou de qui que ce soit », il a insisté.

🗣️ José Mourinho : « Je ne vois aucune faiblesse. Ils [France] faut le gagner. Sinon, c’est un Euros raté. » [The Sun]🗣️ Didier Deschamps : « J’ai pensé la même chose à propos de son équipe de Tottenham, mais ça n’a pas fini par se passer comme ça. » [Telefoot] pic.twitter.com/hp6QZ3nJ4P – Objectif (@goal) 7 juin 2021

Le déplacement pour rallier les troupes de Deschamps aura sans doute été le clou d’une semaine à oublier pour Macron.

Mardi, dans la ville de Tain-L’Hermitage, dans le sud-est, il a été giflé par Damien Tarel qui a poussé un obscur cri de guerre médiéval de « Montjoie et Saint-Denis ! A bas le macronisme » après avoir couru vers une barrière métallique qu’une foule attendu derrière.

Vendredi, Tarel, qui a soutenu la politique d’extrême droite, a été condamné à quatre mois de prison pour cet acte largement condamné.

« Quand j’ai vu son regard amical et menteur, qui me cherchait en tant qu’électeur, j’étais rempli de dégoût », Tarel aurait dit au tribunal, tout en affirmant qu’il avait agi instinctivement.

Soulignant que « personnes ultra-violentes » ne devrait pas être autorisé à se déchaîner et à détourner le spectre politique, Macron a donné ses réflexions lors d’une conférence de presse avant l’Euro 2020 jeudi.

« Il y a eu des moments de très haute tension et de violence dans notre pays que j’ai dû vivre en tant que président pendant la crise des gilets jaunes », il a dit.

« Mais la société est dans un endroit différent aujourd’hui. »

De plus, Macron n’engagera pas de poursuites contre Tarel et a préféré laisser à la justice le soin de s’occuper du contrevenant.