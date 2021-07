C’est un été chaud pour les filles, et tout le monde est une fille chaude

Ma mâchoire serrée est de retour. C’était pendant la semaine des élections, pendant cette période de plusieurs jours où le pauvre gars de CNN a dû pointer la même carte pendant 72 heures d’affilée. Il est revenu à l’approche de ma fête d’anniversaire, et maintenant il est de retour et je ne sais pas vraiment pourquoi, ce qui est son propre type d’anxiété. Mais ce n’est pas grave, parce que sur Internet, je peux tweeter quelque chose comme « les filles chaudes ont du bruxisme » et peut-être obtenir une cinquantaine de likes.

C’est ce que l’on ressent sur Internet ces derniers temps. Vous avez potentiellement vu une itération de cela, peut-être dans un tweet sur la façon dont toutes les filles chaudes ont le SCI et la dépression ou l’anémie et le TDAH ou une combinaison de ceux-ci. La blague, bien sûr, c’est qu’il s’agit de maladies profondément bénignes, formulées dans la reconnaissance que oui, moi aussi je suis dans la blague, contrairement à vous autres cinglés qui n’arrêtent pas de débattre sérieusement des miettes de tout ce que la guerre des cultures a récemment déterré.

Mais avant d’arriver à un endroit où nous parlions ouvertement des selles des filles chaudes ou de leur propension collective pour, comme, le poisson en conserve, il y avait Megan Thee Stallion. En 2019, les fans de l’artiste ont réitéré son surnom de « fille chaude » et ont inventé le concept de « l’été des filles chaudes ». À l’époque, l’idée que des personnes de tous les genres pouvaient se considérer comme des filles chaudes parce qu’elles partageaient une certaine attitude et non parce que cela avait quelque chose à voir avec leur proximité avec la chaleur traditionnelle, semblait nouvelle. Même Megan n’aurait certainement pas pu anticiper ce qui allait suivre, qui était la méméfication totale de la «fille chaude» par des femmes adultes trop en ligne, créant quelque chose comme un ennemi naturel et plus conscient de la patronne.

les filles chaudes ont 1) de l’eczéma 2) IBS 3) utis chronique 4) scoliose ou 5) tout ce qui précède. si tu ne te vois pas sur cette liste, je sais quoi te dire – bébé fantasmagorique (@httpkathleen) 16 mai 2021

L’un de mes mèmes TikTok préférés d’il y a cent ans était « Je ne peux pas parler maintenant, je fais de la merde de fille chaude. » Il y a eu une itération qui m’a fait haleter de reconnaissance : dans ce cas, la « merde de fille chaude » en question « enlevait les gros monticules de pellicules de mon cuir chevelu », ce qui est objectivement dégoûtant mais extrêmement pertinent pour moi personnellement. « ‘Je suis chaud’ est le nouveau ‘Je suis moche' », lit-on tweet récent du délicieux @clintoris, faisant référence à la vague de personnes qui se disent laides sur Internet, mais, comme je l’ai écrit précédemment, d’une manière presque saine ou progressive.

Quand j’ai parlé à un expert pour cette histoire, elle a dit que la tendance à l’autodérision est embourbée dans l’autoprotection. «Je célèbre en quelque sorte ce qu’ils font – ils essaient de repousser l’idée que nous sommes tous parfaits sur les réseaux sociaux», m’a dit Sara Frischer, infirmière praticienne en psychiatrie. «Mais je pense que c’est juste un peu malavisé dans la façon dont ils le font. C’est une déviation, et c’est auto-protecteur d’en faire ensuite une blague. Cela empêche les gens de se sentir vulnérables.

Vous appeler une fille sexy semblerait à première vue être le contraire : plutôt que de vous réapproprier une faiblesse, vous affirmez votre pouvoir, peu importe à quel point vous êtes traditionnellement attirant. Il se passe quelque chose d’autre, cependant, quelque chose qui ressemble plus à la façon dont un humblebrag fonctionne comme moyen de protection contre l’apparence trop narcissique. Vous pouvez utiliser le spectre de la chaleur comme défense préventive contre tout avatar anonyme attendant la chance de vous appeler moche ou gros, tout en ajoutant la vulnérabilité d’admettre que vous avez des problèmes de caca.

C’est une explication relativement cynique pour quelque chose qui, encore une fois, n’est littéralement qu’une blague. Pourtant, je dirais que « fille chaude et triste en ligne » est tout aussi utile comme marqueur d’identité qu’autre chose. La popularité de l’esthétique bimbo ironique – l’état d’être à la fois classiquement chaud et socialement progressiste – a cédé la place à un débat continu sur TikTok et ailleurs sur la question de savoir s’il est vraiment possible d’être féministe tout en attirant le regard masculin. Mais comme Marlowe Granados l’a souligné dans le Baffler, la théorie du regard masculin de la spécialiste du cinéma féministe Laura Mulvey portait sur la représentation des femmes dans l’art créé par des hommes, et non par des femmes réelles vivant leur vie. « Le manifeste de Laura Mulvey a été remanié comme un fait incontournable de la vie, confondant le regard artistique des hommes avec le regard littéral des hommes – ce dernier étant dépeint comme intrinsèquement oppressant », écrit-elle. « Combien de temps allons-nous mesurer chaque action des femmes contre le regard masculin ? »

L’idée de se vanter fièrement d’être une fille sexy subvertit non seulement les opinions des hommes, mais aussi les opinions provenant du bavardage ennuyeux sans fin des discours circulaires sur Internet. Chaque fois que je tombe sur une vidéo sur la question de savoir si, disons, la chirurgie plastique est intrinsèquement progressive ou immorale, cela me rappelle pourquoi tant d’entre nous souhaitent nous étions des salopes chaudes qui ne savent pas lire. C’est parce que regarder le même genre de personnes – des personnes qui semblent avoir de véritables bonnes intentions mais qui ont passé beaucoup trop de temps à se disputer dans les sections de commentaires – se crier dessus est épuisant. « Hot girl » est donc un terme relativement utile pour que les très en ligne se différencient de l’autre type de personne très en ligne.

Quoi qu’il en soit, vous appeler une « fille chaude » est normal maintenant. Mais attendez : Ensuite, nous nous appellerons tous « soumis et reproductibles ».

