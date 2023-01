“C’est un environnement sûr” – Shaw Local

Note de l’éditeur : cette histoire a été publiée à l’origine dans le cadre de la couverture Merci, enseignants du Shaw Local News Network en mai 2022.

Après sept ans d’enseignement de l’éducation physique au Lycée de Genève, c’est la première année que Taylor Fieser enseigne dans les deux collèges du District 304.

Et bien que ses élèves soient maintenant plus jeunes, elle continue de les encourager à essayer de nouvelles activités et de nouveaux sports tout en créant un environnement confortable et sécuritaire.

“C’était génial”, a déclaré Fieser. « Les enfants sont tellement géniaux. Ils sont énergiques et drôles. J’aime quand les enfants apprennent un nouveau sport ou une activité plus stimulante. Ils le prennent et ils l’expliquent et l’enseignent à d’autres enfants de la classe qui, autrement, ne le feraient pas.

Fieser a déclaré qu’elle voyait le besoin des élèves d’être actifs et de ne pas s’inquiéter d’autres choses.

“Ils peuvent faire de l’exercice et être avec des amis, socialiser et s’amuser”, a-t-elle déclaré. «J’inculque cela dès le départ, sans appeler personne, jamais. C’est un environnement sûr. Je ne tolère pas l’intimidation ou parler de qui que ce soit.

Les étudiants font de l’athlétisme et de l’haltérophilie et jouent au football, au flag-football, au volley-ball, au badminton, au pickle ball et au tchoukball, a-t-elle déclaré.

Le tchoukball consiste à faire rebondir une balle sur un carré incliné avec des équipes en compétition pour savoir qui peut l’attraper en premier.

“Mon objectif est toujours de motiver et d’apporter une lumière vraiment heureuse et positive à chaque jour”, a déclaré Fieser. «Je suis toujours conscient de ce que ressentent les enfants. Ce n’est pas facile au collège. C’est un âge vraiment difficile – changer et apprendre et toujours s’inquiéter de ce que pensent les pairs. Je veux garder un environnement gentil, heureux et positif où ils sont ravis d’essayer quelques choses.

Taylor Fieser, diplômé 2009 du Lycée de Genève, enseigne l’éducation physique au Collège Genève Nord et Sud. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

D’autres, comme Karen Kim, directrice par intérim du Geneva Middle School North, ont remarqué Fieser et ses méthodes d’enseignement.

“Taylor Fieser est une excellente enseignante au collège parce qu’elle a un comportement accessible, gentil et ouvert à tous les élèves”, a déclaré Kim dans un e-mail. “Elle est un modèle pour les étudiants dans chaque action et encourage les étudiants à travailler vers le progrès, pas vers la perfection.”

Fieser a déclaré qu’elle voulait être professeur d’éducation physique toute sa vie.

“Je suis allé au lycée de Genève et leur département d’éducation physique était incroyable”, a déclaré Fieser. “J’aimais chacun de mes professeurs et j’étais tellement excitée d’aller en classe tous les jours. Ma passion est le sport, les enfants et l’enseignement.

Au lycée, elle jouait au volley-ball et au football, mais le basket-ball était son sport de prédilection.

L’enseignement est dans la famille, semble-t-il. Sa mère, Cindy Whitley, est assistante d’enseignement au lycée et sa sœur, Caty Francis, enseigne en première année à l’école élémentaire Mill Creek.

“Nous avons totalement joué à l’école en grandissant”, a déclaré Fieser. “J’ai toujours prétendu que je possédais un truc de sport ou un studio de danse.”