«C’est un enfant qui peut tout faire» – Shaw Local

MILLEDGEVILLE – L’ailier rapproché de deuxième année de Milledgeville et joueur de ligne bidirectionnelle Karter Livengood connaît un début torride cette saison.

Lors d’une victoire de 48-0 lors de la première semaine contre River Ridge, il a enregistré deux sacs. Lors d’une victoire de 64-14 lors de la deuxième semaine contre la Quest Charter Academy, il a réussi des touchés de 45 et 32 ​​verges. Lors d’une victoire de 58-22 contre Polo lors de la troisième semaine, il a réussi des réceptions de touché de 59 et 45 verges.

Au cours des deux derniers matchs, il a amassé quatre touchés et 180 verges sur cinq attrapés, tout cela alors qu’il était étudiant en deuxième année avec seulement quatre départs universitaires. Le meilleur de lui est peut-être encore à venir.

L’ascension de Livengood dans la formation de départ a commencé à la fin de la saison dernière. En tant qu’étudiant de première année en 2022, il a fait son premier départ universitaire au deuxième tour des séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association contre West Central. Milledgeville a perdu ce match 38-14, mais la performance de Livengood a été une lueur d’espoir.

« Il a joué l’année dernière lors du match éliminatoire contre West Central, un étudiant de première année débutant contre les futurs champions de l’État, et on ne pouvait pas dire qu’il était un étudiant de première année », a déclaré l’entraîneur de Milledgeville, Jason Wroble. « Il a tenu tête à la meilleure équipe de l’État. »

Livengood a beaucoup appris de son épreuve du feu et il a également beaucoup appris des classes supérieures – celles de l’année dernière et de cette année. L’expérience de ce premier départ et la présence de ces mentors ont été des facteurs clés dans son développement cette saison.

« J’ai appris que c’était un grand pas en avant par rapport à JV. C’est un jeu beaucoup plus rapide et vous devez très bien connaître vos blocs », a déclaré Livengood. « Il faut tout avoir. Vous ne pouvez pas simplement le piloter. Vous devez venir préparé. C’était un gros match l’année dernière. Nous n’avons pas réussi, mais cela m’a aidé de savoir ce que je faisais, et j’avais beaucoup de bons seniors l’année dernière et les seniors cette année pour m’aider.

L’éthique du travail a également joué un rôle important dans l’équation. Wroble et le quart-arrière senior Connor Nye ont déclaré qu’il serait difficile de trouver quelqu’un dans l’équipe qui travaille plus fort.

« Je pense avant tout qu’il est l’un des enfants les plus travailleurs sur le terrain, non seulement à l’entraînement, mais aussi dans les situations de jeu. Il a un bon mélange de taille, de vitesse, de force et d’athlétisme. C’est un enfant qui peut tout faire », a déclaré Wroble. « Si vous aviez une équipe pleine de Karters, vous auriez une très bonne équipe de football. Vous pouvez probablement le mettre dans le champ arrière et il serait un bon porteur de ballon. Il a même un bras fort ; il peut aussi lancer la balle sur un kilomètre et demi. C’est juste un très bon athlète, et cela nous permet de faire beaucoup de choses différentes avec un seul joueur. Sa polyvalence, c’est inestimable pour l’équipe.

En première année, Livengood a rapidement attiré l’attention de Wroble. Au moment où les séries éliminatoires se sont déroulées l’année dernière, l’entraîneur-chef estimait qu’il avait mérité l’opportunité de commencer.

« Il a fait son chemin. Chaque jour à l’entraînement, il venait et il était une force à l’entraînement. Il faisait travailler nos gars de l’université, et nous avons pensé : « Hé, essayons, mettons-le là-dedans » », a déclaré Wroble. «Nous avons joué contre West Central plus tôt dans la saison, et ils nous ont plutôt bien battus, et nous avons apporté quelques changements en attaque, des changements subtils, pour exploiter un peu plus nos points forts, et Karter s’y adapte. Nous avions besoin d’un joueur de position, comme un ailier rapproché que nous pourrions libérer, et il correspondait à ce profil. Il a donc eu une opportunité et en a profité au maximum.

Livengood, mesurant 5 pieds 11 pouces et 185 livres, a passé du temps à l’ailier rapproché, à la garde et sur la ligne défensive cette saison. Sa polyvalence s’est avérée inestimable lorsque le centre partant de Milledgeville a été mis à l’écart en raison d’une blessure.

« Notre centre partant est sorti en raison d’une blessure à l’épaule et Karter a dû intervenir et jouer le rôle de gardien », a déclaré Nye. « Il était exactement là où il s’était arrêté l’année dernière, et ça a fonctionné à merveille. »

Livengood aborde le jeu avec un état d’esprit axé sur l’équipe. Qu’on lui demande de jouer à l’ailier rapproché, au centre, à la garde ou à tout autre poste, il est prêt, disposé et capable de contribuer. Et il peut tout faire à un niveau élevé.

La polyvalence positionnelle est quelque chose dont il est très fier.

« Je suis probablement du côté serré la plupart du temps. Si l’un de nos joueurs de ligne tombe, j’interviendrai au centre ou à la garde, et nous avons quelques jeux dans lesquels j’interviendrai au centre », a déclaré Livengood. « J’en suis vraiment fier. Toute l’équipe doit jouer dans les deux sens. Nous ne sommes pas très profonds, nous sommes probablement la plus petite équipe, mais c’est un travail dur et tout le monde le fait. Tout le monde doit se présenter.

L’idée de Livengood au poste rapproché a été suggérée par le coordinateur offensif Brad Grenoble. Au début, Wroble a déclaré qu’il hésitait à accepter le changement. Mais après avoir vu à quel point Livengood jouait bien ce poste lors d’un camp d’équipe dans l’Iowa, il a été vendu.

« L’entraîneur Grenoble, il appelle l’offensive, et il dit : ‘Hé, je pense que nous devrions jouer Karter au côté serré’, et j’étais un peu hésitant. Mais ensuite nous sommes allés à Central [College] Campez à Pella, Iowa – c’était un camp d’équipe – et là, vous pourrez affronter d’autres écoles. Il y avait sept ou huit autres écoles de l’Iowa là-bas – ils jouaient à huit depuis longtemps – et ce qui m’a convaincu, c’est que nous avons joué plusieurs pièces ; il était grand ouvert à chaque fois, une bonne action sur le terrain et sa vitesse lui permettait de s’ouvrir. Et nous constatons la même chose maintenant, alors que la saison régulière est là : sa capacité à s’ouvrir et notre menace dans le jeu de course l’aideront.

« Nous effectuons une passe de jeu et l’instant d’après, avec sa vitesse, il est derrière les gars. »