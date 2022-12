“C’est un désastre” – Luka Modric FUMING avec l’arbitre après la sortie de la Croatie de la Coupe du monde 2022

Croatie (s’ouvre dans un nouvel onglet) le capitaine Luka Modric a lancé une attaque cinglante contre l’arbitre Daniele Orsato, après avoir contesté la performance de l’Italien lors de la Coupe du monde de mardi 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) défaite en demi-finale contre l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les finalistes de 2018 ont été largement battus 3-0 par Lionel Messi et co – et c’est la décision qui a conduit au premier but de l’Argentine, un penalty de Messi, qui a semblé particulièrement agacer Modric.

Orsato a pointé le doigt après avoir jugé le gardien croate Dominik Livakovic pour avoir fait tomber Julian Alvarez – mais Modric et co. semblait penser qu’Alvarez avait rencontré Livakovic.

C’était le point de vue des experts d’ITV Roy Keane, Gary Neville et Ian Wright lors de l’analyse à la mi-temps (s’ouvre dans un nouvel onglet) (bien que les co-commentateurs Lee Dixon et Ally McCoist se soient rangés du côté de l’arbitre italien, estimant qu’il avait pris la bonne décision).

Et Modric était tout aussi perplexe envers Keane, Neville et Wright. Le milieu de terrain légendaire – qui, aujourd’hui âgé de 37 ans, fera sûrement ses adieux à la Coupe du monde lors du barrage pour la troisième place de samedi – a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“L’Argentine a été une bonne gagnante du match ; ils étaient meilleurs ; ils méritaient de gagner – mais ces choses doivent être mentionnées. Je ne les fais généralement pas, mais elles doivent être faites.

“Je n’aime pas parler des arbitres … mais c’est l’un des pires. Je n’ai pas un bon souvenir de lui, c’est un désastre. Pour moi, ce n’était pas un penalty.

“Malgré cela, je ne veux pas nuire à l’Argentine. Le penalty nous a tués. Nous devons récupérer pour [the third place play-off] et gagner ce match.”

Le barrage pour la troisième place – dans lequel la Croatie affrontera le perdant de la demi-finale de ce soir entre la France (s’ouvre dans un nouvel onglet) et le Maroc (s’ouvre dans un nouvel onglet) – semble être la 19e et dernière apparition de Modric en Coupe du monde.

Alors que la Croatie a terminé deuxième de la France il y a quatre ans, l’homme du Real Madrid a remporté le Ballon d’or en tant que joueur du tournoi ; il a marqué ses deux buts en Coupe du monde lors de ces finales.