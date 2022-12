Jurgen Klopp a averti les quatre premiers rivaux de Liverpool qu’il y avait beaucoup plus à venir de son côté alors qu’ils se préparent pour le retour de la Premier League après la Coupe du monde.

Liverpool est sixième du tableau, sept points derrière Tottenham en quatrième après un début de saison lent, mais Klopp a été encouragé par ce qu’il a vu de son équipe improvisée lors de la défaite 3-2 de la Coupe Carabao contre Manchester City jeudi.

“Nous avons laissé un espace entre nous et des positions beaucoup plus excitantes dans le tableau. Nous devons chasser. J’ai vu de bons signes hier soir, je n’étais pas content de tout, notre contre-presse était à peu près inexistante, ce que j’ai n’aime pas”, a déclaré Klopp.

“Il y a beaucoup à venir, nous ne pensons plus à la pause. C’est un début pour quelque chose de nouveau et en s’appuyant sur ce que nous avons fait jusqu’à présent et en sachant et en espérant que nous pouvons faire mieux – à partir du lendemain de Noël .”

Klopp a ajouté que l’année prochaine serait difficile pour les joueurs revenant de la Coupe du monde alors qu’il préparait son équipe pour son voyage à Aston Villa lundi.

“Pour les joueurs qui ont disputé la Coupe du monde, toute l’année sera incroyablement intense”, a déclaré Klopp. “C’est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Nous devrons voir comment nous gérons cela, et nous ferons très attention aux informations que nous recevrons.

“Cela rend la planification très difficile pour le prochain match parce que nous savions à 100% ce que nous voulions faire contre City et ensuite vous devez changer à peu près à la dernière seconde, ce n’est pas cool mais c’est la situation et cela pourrait arriver contre Villa comme eh bien, nous devons être flexibles.”

Klopp a déclaré que le milieu de terrain James Milner, qui a été remplacé après 38 minutes de la défaite à City en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, serait absent pour quelques matchs avec l’attaquant Roberto Firmino, qui souffre d’une blessure au mollet.

“Millie [Milner] ne s’est pas amélioré depuis – il sera absent pour quelques matchs. Idem pour Bobby [Firmino]”, a déclaré Klopp.

“Trente [Alexander-Arnold] espérons que ce sera mieux. N’a pas encore participé à une session complète.”

Klopp a ajouté qu’Alex Oxlade-Chamberlain et Virgil van Dijk vont bien avant le match de Villa.