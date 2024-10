« C’est un crime » : des familles libanaises ont fui le sud pour succomber aux frappes aériennes plus au nord

Zahraa Badreddine est allongée dans une couverture blanche sur un lit d’hôpital au centre médical Labib, dans la ville côtière de Sidon, au Liban, une perfusion intraveineuse à ses côtés.

Le visage de Badreddine est parsemé de petites blessures et les larmes coincées dans ses cils épais semblent retenir le poids de son chagrin.

Elle a été retirée des décombres d’une frappe aérienne israélienne qui a détruit deux immeubles d’habitation dans le village voisin d’Ain el-Delb dimanche dernier.

« Mon œil, mon ventre », a-t-elle répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur ses blessures. « Il y a des morceaux de la fusée dans mes bras et mes jambes. »

Mais ce n’est pas là la source de sa douleur. Ses deux fils, Ali, 13 ans, et Mohamad, 9 ans, ont tous deux été tués dans l’attaque.

« Ali était à côté de moi », dit-elle en essuyant les larmes qui ont fini par couler. « Je le vois. Comment il est tombé. Comment il est mort. Mais Mohamad, je ne l’ai pas vu, parce qu’il était dans le bâtiment. Je ne l’ai pas vu. »

Les deux fils de Zahraa Badreddine ont tous deux été tués dans une frappe aérienne israélienne. (Jean-François Bisson/CBC)

Selon le ministère libanais de la Santé, plus de 1 400 personnes ont été tuées et quelque 7 000 blessées depuis qu’Israël a intensifié ses attaques aériennes contre ce qu’il décrit comme des cibles du Hezbollah il y a environ deux semaines.

Ce qui ajoute à la tragédie de Badreddine, c’est qu’elle a amené ses enfants à Ain el-Delb depuis la ville de Nabatieh, dans le sud du pays, dans le but de les protéger, décidant, comme des centaines de milliers d’autres, de fuir les attaques croissantes.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont depuis averti les habitants de dizaines de villes et villages libanais du sud de se déplacer vers le nord pour leur propre sécurité.

« Beaucoup de bombes [were] autour de nous », a déclaré Badreddine. « Je pensais qu’ici c’était plus sûr, mais ce n’est pas le cas. Israël est un tueur. Ça tue des enfants, des femmes. »

Des habitants recherchent leurs affaires au milieu des ruines d’immeubles à Aïn el-Delb. (Jason Ho/CBC)

Plus d’un million de déplacés

Plus d’un million de personnes ont désormais été déplacées au Liban, selon le gouvernement libanais et les agences de l’ONU.

L’armée israélienne affirme cibler les positions, les dépôts d’armes et les infrastructures du Hezbollah dans le but d’éliminer la menace des missiles du groupe, visant principalement le nord d’Israël.

Le Hezbollah, la force militaire la plus puissante du Liban ainsi qu’un mouvement politique et social, tire des missiles sur Israël depuis près d’un an, en solidarité avec les militants du Hamas qui ont attaqué les communautés frontalières israéliennes près de Gaza le 7 octobre 2023. tuant quelque 1 200 personnes et prenant 250 otages, selon des chiffres israéliens.

Les ruines de bâtiments détruits lors d’une frappe aérienne israélienne sur Ain el-Delb. (Jason Ho/CBC)

L’invasion terrestre ultérieure de Gaza par Israël a tué près de 42 000 personnes, selon les décomptes palestiniens, et décimé le territoire.

Au Liban, à chaque nouvelle vague de frappes aériennes israéliennes, beaucoup disent sentir approcher les échos de la guerre à Gaza.

Des efforts de recherche et de sauvetage en cours

« Nulle part n’est sûr », a déclaré Abdul Basset, père de deux enfants, qui vit à côté du site des frappes israéliennes à Ain el-Delb et a été l’un des premiers à se joindre aux efforts de sauvetage.

« Même si nous allons vers le nord, ce n’est pas sûr. Nous resterons ici, dans notre pays, et nous espérons que Dieu nous gardera en sécurité ici, dans nos maisons. »

Abdul Basset dans le village d’Ain el-Delb, Liban. (Jason Ho/CBC)

Quarante-cinq personnes – dont le cousin de Basset et la famille de son cousin – ont été tuées dans la frappe aérienne, selon les autorités libanaises. Les habitants affirment que le nombre a augmenté depuis.

Des bulldozers ont été amenés près de l’endroit où vit Basset pour les efforts de recherche et de sauvetage, mais il reste d’énormes tas de gravats de béton, parsemés de souvenirs de vies vécues.

Il y avait une baignoire retournée sur le côté comme un bateau chaviré, des marmites, des chaussures isolées et un ensemble de perles anti-stress.

Certains survivants, dont un couple, sont revenus sur les lieux dans l’espoir de récupérer le plus de biens possibles. Ils trouvèrent un sac à dos et rassemblèrent quelques vêtements, la femme trouvant un passeport avec lequel elle ne semblait pas savoir quoi faire.

Le fils de Basset au milieu des décombres d’Ain el-Delb. (Jason Ho/CBC)

« Il n’y a aucune cible militaire ici », a déclaré Basset. « Nous étions assis ici en paix. Personne ne nous a avertis. C’est un crime. »

« Je criais et je criais »

De retour au centre médical de Labib, où Zahraa Badreddine repose en deuil de ses enfants, une autre Zahraa est dans un lit d’hôpital, affichant un visage courageux.

La mère de Zahraa Riad Assi, huit ans, a été tuée dans la même frappe aérienne israélienne qui a emporté les enfants de Badreddine.

Zahraa Riad Assi, dont la mère a été tuée dans la même frappe aérienne israélienne qui a emporté les enfants de Zahraa Badreddine. (Jean-François Bisson/CBC)

Elle est petite et frêle, mais semble plus âgée et plus sage que son âge, tsk-tsking si on lui pose une question idiote.

Egalement premièrement déplacée par la campagne aérienne israélienne dans le sud, Riad Assi décrit aisément ce qu’elle faisait lorsque les missiles ont frappé Ain el-Delb.

« Je jouais dehors. Ils ont frappé le bâtiment et le bâtiment s’est effondré. Puis ils ont frappé l’endroit où je jouais. Quelqu’un m’a porté et m’a mis par terre. Puis il m’a porté jusqu’à une voiture. »

Elle présente des blessures aux deux jambes, notamment une blessure profonde à la chair.

« Je ne pleurais pas. Je criais et je criais parce que c’était [was] si douloureux », a-t-elle déclaré.

Même si elle n’en parle pas, son frère dit que Zahraa sait que sa mère est morte. Ils ont aussi perdu leur frère. Mais son corps n’a pas encore été retrouvé sous les décombres.