Bitcoin ? C’est un peu vieux chapeau, disent une cohorte d’investisseurs en crypto qui parient sur la technologie blockchain pour donner une nouvelle vie aux actifs traditionnels.

Alors que les prix des cryptomonnaies anticipent leur prochain écart, le marché de la « tokenisation » – l’émission de jetons numériques basés sur la blockchain qui représentent des actifs allant des obligations aux actions et à l’immobilier – pourrait enfin atteindre une masse critique.

De grandes sociétés financières telles que la Bourse de Londres, WisdomTree et Mirae Asset Securities ont soit investi dans des plateformes de trading de jetons et d’investissement au cours de l’année écoulée, soit sont en pourparlers pour les développer. D’autres, comme Franklin Templeton, UBS Asset Management et ABN Amro, ont lancé des versions tokenisées d’actifs tels que des fonds du marché monétaire et des obligations vertes.

C’est actuellement une lutte au couteau pour les parts de marché et les profits, donc ces idées de réduction des coûts sont très puissantes.

Plus d’un tiers des investisseurs institutionnels aux États-Unis et près des deux tiers des investisseurs fortunés prévoient d’investir dans des actifs tokenisés cette année ou l’année prochaine, selon deux enquêtes menées auprès de plus de 300 acteurs au total par EY-Parthenon en 2017. Peut.

Il s’agit d’un potentiel d’économies sur les coûts de transaction qui attire de grands investisseurs, selon Colin Butler, responsable mondial du capital institutionnel chez la société blockchain Polygon Labs.

« C’est actuellement une lutte au couteau pour les parts de marché et les profits, donc ces idées de réduction des coûts sont très puissantes », a-t-il déclaré, ajoutant que les institutions avaient passé des années à rechercher la tokenisation et étaient désormais plus à l’aise pour lancer des projets.

Les bailleurs de fonds affirment que la tokenisation offre à la finance traditionnelle des échanges plus transparents, une liquidité accrue, ainsi que des coûts et des délais de règlement réduits, en automatisant les processus via des contrats intelligents – des clauses basées sur la blockchain qui se règlent automatiquement.

De grandes lacunes

D’un autre côté, les critiques soulignent de grandes lacunes dans les infrastructures commerciales, un manque de réglementation mondiale cohérente et une traction encore limitée auprès des investisseurs. En effet, l’émission et la valeur réelles des actifs traditionnels tokenisés restent faibles.

La capitalisation boursière des titres publics tokenisés est de 345 millions de dollars, selon les données de Dune Analytics, une fraction du marché plus large de 1 000 milliards de dollars des cryptomonnaies. Ces jetons ont connu une croissance de 2,3 % au cours des 30 derniers jours, en retard sur la hausse d’environ 10 % du bitcoin au cours de la même période.

Certains voient cependant un avenir plus grand ; un rapport conjoint de Northern Trust et HSBC plus tôt cette année estimait que 5 à 10 % de tous les actifs seraient numériques d’ici 2030.

Bien que l’idée de la tokenisation existe depuis presque aussi longtemps que le bitcoin, le marché naissant n’a pas été à la hauteur du battage médiatique. Certains acteurs du marché constatent désormais des avancées significatives.

« Je pense que cette fois-ci, c’est différent, en grande partie parce que l’on constate désormais l’adhésion des dirigeants des grandes entreprises », a déclaré Morgan Krupetsky, responsable des institutions et des marchés de capitaux chez Ava Labs.

Des obstacles subsistent, les acteurs du marché soulignant également, entre autres, la nécessité de créer des pools de négociation plus importants. Pourtant, certains sont optimistes.

« À l’avenir, les gens espèrent un meilleur effet de réseau, dans lequel davantage d’entreprises adopteront les mêmes plates-formes afin que les actifs deviennent plus négociables », a déclaré Doug Schwenk, PDG de Digital Asset Research. — Lisa Mattackal et Medha Singh, (c) 2023 Reuters