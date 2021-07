McGregor et Poirier entreront dans la cage l’un avec l’autre pour la troisième fois ce week-end dans un combat présenté comme « faire ou défaire » pour l’Irlandais après que son approche lourde de la boxe pour le combat de janvier a été facilement rejetée par Poirier, qui a trouvé le succès en battant des coups de mollet frémissants pour étouffer McGregor avant de l’assommer au deuxième tour.

Avant – et même après – ce combat, McGregor était inhabituellement accommodant avec son rival de longue date. Fini les histrioniques et les insultes d’avant-combat, remplacés à la place par un nouveau McGregor respectueux qui a crédité Poirier pour avoir créé sa propre marque de sauce piquante et pour son travail avec la ‘Good Fight Foundation’, le fonds caritatif que Poirier supervise pour aider les jeunes en difficulté. dans sa communauté d’origine.

Ce n’est pas le cas cette fois.

Alors que l’aiguillon de la défaite se fait encore sentir dans l’équipe McGregor, il semble que le Dubliner soit revenu au type – et tout cessez-le-feu tacite avant le combat qui aurait pu exister la dernière fois est très absent aujourd’hui.

« Chaque coup que j’ai lancé dans ce camp est un coup fatal, alors c’est tout. je vais tuer cet homme« , a déclaré McGregor à The Mac Life.

« Juste un massacre et une pièce de théâtre avec un petit garçon effrayé. Il se bat effrayé comme il le fait toujours, comme ils le font toujours contre moi, alors maintenant je vais jouer avec le petit garçon, jouer avec la nourriture avec moi, puis la dévorer.

« C’est un cadavre ; un cadavre, un visage vide qui va se faire claquer le cul et sortir sur une civière. »

McGregor est apparu étrangement de mauvaise humeur lors du premier match revanche de janvier entre les deux vedettes légères. Fini le va-et-vient de la flotte de pied qui avait aidé McGregor à s’élever de la scène européenne régionale pour devenir le premier champion simultané de deux divisions de l’UFC – et comme l’explique McGregor, c’était un symptôme qu’il avait un œil sur les arts martiaux mixtes et un autre sur la boxe.

« [We] tout d’abord concentré sur les arts martiaux mixtes », a déclaré McGregor. « C’était un camp de 85% pour la boxe [before UFC 257], pour Manny Pacquiao – c’est ainsi que le combat est né.

« Cela allait être un événement caritatif, même pas sous la bannière UFC. C’était juste parce qu’il était gaucher et que j’avais un peu pitié de lui et ainsi de suite, alors je l’aidais.

« Et c’est tout. Ça s’est passé comme ça s’est passé et j’ai eu un revers là-dedans, mais les revers sont une belle chose. La défaite est l’ingrédient secret du succès, dis-je, et cela me met là où je dois être.«

Il y a un dicton souvent entendu dans le gymnase de McGregor : gagner ou apprendre. C’est une maxime qui s’est avérée vraie dans le passé lorsqu’il a aplani les lacunes de sa première défaite contre Nate Diaz il y a plusieurs années pour remporter le match revanche des mois plus tard.

Ayant « appris« dans sa paire de défaites récentes contre Poirier et Khabib Nurmagomedov, le temps est venu pour lui de »gagner » encore une fois – et on soupçonne que s’il ne le fait pas ce week-end, nous pourrions assister à l’extinction de l’une des étoiles les plus brillantes du MMA.