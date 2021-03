«C’est un bug, pas une fonctionnalité… encore»: Instagram TUE accidentellement des LIKES, envoyant les «influenceurs» dans l’effondrement

Les «influenceurs» distingués d’Instagram ont été plongés dans la panique après qu’un problème technique ait dissimulé des «likes» dans les publications de nombreux utilisateurs, dans ce que la plate-forme appelait un «bug» alors qu’elle expérimentait la suppression définitive des «likes».

Alors qu’Instagram clarifié le mouvement était une erreur – en disant que cela a été « Tester une nouvelle expérience pour masquer les mentions J’aime sur les publications du fil », mais que ça « A involontairement ajouté plus de personnes au test » à cause de « punaise » – les chèques bleus du site n’en étaient pas moins perturbés, inondant Twitter pour déplorer la perte de leur « aime. »

Donc, Instagram … ne voulait pas cacher les likes pour tout le monde 😬 https://t.co/Z9Yy9R6XBM – Instagram (@instagram) 3 mars 2021

« Si Instagram pense que je ne compterai pas manuellement mes likes, ils ne savent pas combien de validation j’ai besoin d’étrangers sur Internet, » un utilisateur plaisantait.

Le Texas a enlevé les masques, Instagram a enlevé les goûts …. s’il vous plaît seigneur, je ne peux plus en prendre 😭😩😩 – RAVEN ELYSE (@RavenElyseTV) 3 mars 2021

Instagram se moque des influenceurs parce que les gens ne peuvent pas voir le total de leurs likes. pic.twitter.com/kK9JMTFXZC – Ry (@JustRyCole) 3 mars 2021

Savions-nous … qu’Instagram supprimait les likes aujourd’hui? Je les ai arrachés comme pic.twitter.com/vpebqSp5T4 – Sylvia (@SylviaObell) 3 mars 2021

Instagram a discuté de l’envoi public « aime » la voie du dodo depuis 2019, déployant un site sans équivalent sur une base d’essai limitée dans un certain nombre de pays, en commençant par le Canada et en s’étendant à l’Australie, le Brésil, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et enfin, en novembre 2019, aux États-Unis. Le PDG Adam Mosseri a expliqué que cette décision visait à améliorer le bien-être émotionnel et l’estime de soi des utilisateurs, en particulier les plus jeunes.

«Il s’agit des jeunes» A déclaré Mosseri en 2019. «L’idée est d’essayer de« dépressuriser »Instagram, d’en faire moins une compétition et de donner aux gens plus d’espace pour se concentrer sur la connexion avec les gens qu’ils aiment, des choses qui les inspirent.»

Alors que de nombreux Instagrammers de haut niveau ont dénoncé la décision, quelques-uns citant des raisons plus pratiques au-delà de la pure vanité, certains l’ont accueilli comme un « progressive » et « humanitaire » amélioration du site.

Alors Instagram s’est débarrassé des likes et j’ai honnêtement l’impression que c’est la chose la plus progressiste mentalement qu’ils aient faite toute l’année – Demi Grace (@IamDemiGrace) 3 mars 2021

alors instagram s’est débarrassé des likes et je pense que c’était l’un des mouvements les plus humanitaires qu’ils auraient pu faire. un monde où les enfants grandissent en mesurant leur vie par des goûts ne m’a jamais bien accueilli. – . (@ImanEurope) 3 mars 2021

donc je suppose que je suis la seule personne qui est heureuse qu’instagram ait emporté des likes – gh (@GabbieHanna) 3 mars 2021

Un observateur a tenté de calmer la colère «Influenceurs», expliquant que tout en « aime » peuvent éventuellement être cachés à la vue du public, ils apparaîtront toujours dans un tableau de bord privé, permettant aux utilisateurs soucieux de leur engagement de mesurer la popularité de leurs publications au contenu de leur cœur.

Pourquoi les gens continuent-ils à dire parce qu’Instagram a supprimé les likes, maintenant les influenceurs ne peuvent plus gagner d’argent? 🤦🏻‍♂️ Tous les influenceurs ont un tableau de bord avec leurs idées / analyses. Il vous suffit donc de les capturer et de l’envoyer au dit sponsor. – BEN BALLER ™ (@BENBALLER) 3 mars 2021

