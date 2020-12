«Personne ne savait vraiment comment les gens prendraient Noël», a déclaré M. Young, qui récolte environ 40 000 arbres de Noël par an dans sa ferme près de la ville de Dumfries, en Écosse. «Nous n’avons que quatre semaines par an pour vendre notre produit.»

LONDRES – Alors qu’une grande partie du monde se blottissait chez eux dans des verrouillages et que les jours raccourcissaient, les producteurs d’arbres de Noël comme Rory Young attendaient impatiemment le mois le plus important de leur calendrier, se demandant si les années de taille, de tonte et de désherbage seraient payantes. .

Heather Parry, porte-parole de la British Christmas Tree Growers Association, a déclaré que le dernier week-end de novembre avait été le plus chargé jamais enregistré. «L’arbre de Noël est cette lueur d’espoir», dit-elle. Les premières indications suggéraient que les ventes de vrais arbres avaient augmenté de 31 pour cent par rapport à la même période l’année dernière, et de nombreux acheteurs étaient de nouveaux clients, a-t-elle ajouté.

Claus Jerram Christensen, directeur général de l’Association danoise des arbres de Noël, a déclaré: «Nous pensions qu’il pourrait y avoir une demande plus importante», étant donné que beaucoup plus de personnes devaient rester sur place pendant les vacances. Les commandes étaient lentes et irrégulières au début, a-t-il noté, compliquées par les restrictions relatives aux coronavirus et les pénuries de main-d’œuvre, mais l’industrie était maintenant occupée à «reprendre» – il a dit qu’il s’attendait à ce que les affaires soient légèrement supérieures à la moyenne pour la saison.

Stephan Meijer, un courtier en plantes néerlandais, a déclaré que les blocages du commerce international causés par le virus posaient toujours des problèmes. «Les camions sont arrêtés à la frontière et les camions et les chauffeurs ne peuvent pas sortir», a-t-il déclaré. «Nous espérons qu’une solution pourra être trouvée à temps.»

Néanmoins, la promesse d’une bonne saison est la bienvenue pour les producteurs, compte tenu de l’investissement en temps et en efforts investis dans l’entreprise. L’arbre moyen de six pieds met environ 10 ans à pousser, a noté Mme Parry de la British Tree Growers Association. «Vous faites tout ce travail, vous désherbez et vous le façonnez – beaucoup de travail acharné qui est fait sur ces arbres», dit-elle.

Personne, bien sûr, ne veut un arbre de Noël en janvier. «Vous mettez tous vos œufs dans le même panier de décembre», a déclaré Mme Parry.