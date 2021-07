« C’est un appel à l’aide »: Daniel Cormier fustige Conor McGregor après avoir supprimé un tweet sur le père décédé de Khabib

Il y a un vieil adage dans le jeu de combat qui dit que « tout est juste dans l’amour et la promotion de combat » mais c’est une maxime qui a été testée à plusieurs reprises par McGregor pendant une grande partie de son mandat à l’UFC – et surtout récemment, lorsqu’il a de nouveau visé son rival passionné en ligne après que Khabib ait félicité Poirier pour sa récente victoire contre l’Irlandais.

Nurmagomedov, qui a battu McGregor par soumission au quatrième tour lors de leur rencontre dans la cage en 2018, avait déclaré à l’Américain que « le bien bat toujours le mal, très heureux pour Dustin Poirier. »

La réponse de McGregor, quand elle est venue, était méprisante même selon ses normes.

« Le Covid est bon et le père est mauvais ? » a écrit McGregor, avant de supprimer rapidement la missive des médias sociaux – mais pas avant que le tweet incriminé n’ait été capturé par les fans.

Le tweet de McGregor fait référence au décès du père et entraîneur de Khabib, Abdulmanap il y a un peu plus d’un an, un homme qui a joué un rôle essentiel non seulement dans l’ascension de Khabib vers un titre UFC, mais aussi pour plusieurs autres combattants qu’il a entraînés – y compris le brûlant Islam Makhachev .

Il s’agit de la dernière salve tirée par McGregor vers Khabib dans une rivalité qui l’a également vu attaquer un bus transportant le combattant à New York, et une tirade d’insultes diverses visant Khabib et sa vie personnelle.

Et en ce qui concerne Daniel Cormier, une ligne a été largement franchie.

« Je reçois une valeur de choc et j’essaie de faire parler les gens mais beaucoup trop loin« , a déclaré Cormier via ESPN.

« Au point que j’ai immédiatement appelé Khabib hier soir et lui ai dit : « Est-ce que ça va ? » Lui demander s’il va bien après avoir vu ça, surtout s’il n’a plus la possibilité de faire quoi que ce soit à ce sujet.

« Il a parlé à mes enfants à mon programme de lutte l’autre jour et a dit qu’il wan’est jamais plus heureux que lorsqu’il a combattu McGregor ce jour-là. Parce que pendant si longtemps, il voulait mettre la main sur Conor et battre Conor.

« Eh bien, il ne peut plus faire ça parce qu’il n’est plus un boxeur. Alors maintenant, il n’a plus qu’à avaler ça. Beaucoup trop loin. Honnêtement, quand Conor fait des choses comme ça, il est difficile de comprendre comment il y a encore autant de personnes qui soutiennent ce type de comportement. »

Cormier a également admis qu’une partie des conversations poubelles avant le troisième combat de ce mois-ci entre McGregor et Poirier lui avait également laissé un mauvais goût dans la bouche, en particulier après le contraste des supposés efforts de paix de McGregor qui ont entouré leur combat en janvier dernier.

« Après le combat avec Dustin Poirier, beaucoup de gens se sont demandé si Conor McGregor tentait ou non d’essayer de prendre la tête de Dustin Poirier.», a ajouté Cormier.

« Revenez à une époque où il avait des propos trash qui pouvaient affecter les gens. Cela n’a pas semblé fonctionner contre Poirier. J’ai l’impression qu’il parle de la femme de Dustin au père de Khabib maintenant, il va trop loin.

« Quand vous faites face à la mort et à Covid et à toutes ces autres choses que nous avons traitées au cours des 18 derniers mois, tout cela est interdit. Nous avons parlé des femmes et des familles interdites, mais quand vous parlez de tout pour un homme – le père de Khabib était tout pour lui – et vous parlez de son départ aujourd’hui à cause de quelque chose qui a été si terrible pour notre monde entier, vous l’utilisez dans un sens pour revenir?«

De plus, Cormier suggère que le trolling de McGregor sur les réseaux sociaux peut s’expliquer simplement : il s’agit d’un appel à l’aide d’un combattant qui prend conscience que ses pouvoirs diminuent dans un sport si proche de sa propre identité personnelle.

« Absolument franchi la ligne« , a déclaré Cormier. « Je pense que quand des choses comme ça sont dites, c’est un appel à l’aide. Conor a tout l’argent du monde, il a toute la renommée, mais maintenant, quand vous commencez à creuser à ce niveau, c’est comme si quelqu’un devait aller voir McGregor et l’aider à commencer à changer d’avis et de concentration et le ramener dans un meilleur endroit. C’est regrettable. »