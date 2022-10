C’est un appareil de jeu en nuage presque parfait à 299 $

Le jeu en nuage est dans un endroit intéressant, du moins pour nous, les utilisateurs d’Android. À nos yeux, cela ne s’annonce pas très bien, Google annonçant la fermeture de Stadia et des remboursements à effectuer pour les jeux achetés. Ce n’est tout simplement pas un bon look rassurant pour ceux qui pourraient envisager de perdre de l’argent sur une version cloud de leur jeu préféré. Alors que Google prend peut-être du recul, d’autres entreprises vont de l’avant, Logitech ayant récemment annoncé la Nuage G appareil de jeu portable.

Disponible plus tard ce mois-ci, mais en pré-commande dès maintenant pour le prix de seulement 299 $ (prix régulier de 349 $), le G Cloud est ce vers quoi le SHIELD Portable de NVIDIA aurait finalement dû évoluer. Il s’agit d’un appareil relativement sous-alimenté qui tire pleinement parti des systèmes basés sur le cloud dans lesquels des entreprises comme Microsoft et NVIDIA consacrent une tonne de ressources. Considérez G Cloud comme un Steam Deck sous Android, mais avec beaucoup moins de puissance de calcul embarquée.

Pour le matériel, nous avons un corps en plastique complet avec tous les déclencheurs, pare-chocs et boutons dont on peut avoir besoin pour jouer. C’est un corps très solide avec un peu de poids grâce à une grande batterie intégrée de 6 000 mAh et un écran Full HD (60 Hz) de 7 pouces. Tous les boutons, manettes, D-Pad, déclencheurs et pare-chocs semblent solides. Pour le dire simplement, cela ne ressemble pas à un appareil à 349 $, si cela a du sens. À l’intérieur, nous avons un processeur Snapdragon 720G et 4 Go de RAM exécutant Android 11, avec un lanceur personnalisé créé par Logitech pour agir comme l’interface que vous verrez principalement pour entrer et sortir des jeux. Il y a aussi un mode tablette, si vous le souhaitez à un moment donné. Un récapitulatif complet des spécifications peut être consulté sur notre message d’annonce d’origine. Pour quiconque sur la clôture, il est possible que les spécifications soient ce qui semble un peu manquer. Après tout, c’est un SD720G avec 4 Go de RAM exécutant une version d’Android d’il y a plus de deux ans. Je comprends tout à fait, et laissez-moi vous assurer que j’ai ressenti la même chose lorsque j’ai découvert cet appareil pour la première fois.

Maintenant que j’ai utilisé l’appareil pour les jeux du cloud et de Google Play, je peux honnêtement dire que ces spécifications fonctionnent parfaitement pour ce dont la plupart pourraient avoir besoin, et l’expérience globale au prix Early Bird de 299 $ est plutôt bonne. Est-ce que je souhaite que l’appareil puisse prendre en charge des taux de rafraîchissement plus élevés ? Oui, c’est ma plainte numéro un, mais à part ça, les performances sont étonnamment bonnes, ce qui est parfaitement logique si l’on considère que tout ce que cet appareil a à faire est d’avoir une connexion WiFi solide pour jouer aux titres AAA les plus exigeants au monde. Nous pouvons tous admettre que c’est ce qui rend l’idée du cloud gaming attrayante, car tous les paramètres graphiques sont réglés sur ultra mais n’ont pas réellement besoin des milliers de dollars de matériel nécessaires pour y arriver. Le problème est que, bien que cela soit possible sur G Cloud, vous ne pouvez toujours pas vraiment profiter de la puissance ultime du cloud, car nous sommes toujours limités par les spécifications d’affichage de la machine. Pour réitérer, dans le département des performances, tout ce dont cet appareil a besoin est un écran 90-120 Hz et je serais complètement à bord. Les couleurs de l’écran sont bonnes, la luminosité est super solide et les niveaux de contraste sont très agréables. Il a vraiment juste besoin de ce taux de rafraîchissement plus élevé auquel mes yeux se sont habitués.

L’autonomie de la batterie est exceptionnelle. Pour donner des exemples, j’ai testé quelques trucs. Pour commencer, j’ai téléchargé une tonne de jeux sur Google Play, tels que Sonic the Hedgehog, GTA: Vice City, Alto’s Odyssey, Crazy Taxi, ainsi que quelques autres de mes favoris. Pour mes sessions de jeu, qui n’ont jamais duré plus d’une heure, cet appareil a duré des jours. Je revenais de temps en temps tout au long de la journée, je faisais du jeu, puis je le mettais de côté. Quelques heures plus tard, je revenais et j’avais encore beaucoup de jus pour plus de jeux. Pour le cloud gaming c’était pareil, sinon mieux. Étant donné que tout ce que je fais est de diffuser le jeu, j’avais l’impression que le G Cloud sirotait du jus pendant que j’étais plongé dans Cyberpunk 2077 via GeForce NOW ou Xbox Trek to Yomi et Back 4 Blood. Logitech revendique jusqu’à 12 heures de jeu continu, donc tant que vous rompez ce temps, cet appareil ne devrait avoir aucun problème pour vous donner beaucoup de gameplay sur une seule charge. J’ai été assez impressionné ici.

Pour conclure, si vous êtes un fan de cloud gaming, je n’ai aucun problème à recommander cet appareil. Si vous recherchez davantage un hub de jeu portable Google Play pour jouer à vos jeux mobiles préférés, pendant que cela fonctionne, je pense que vous feriez mieux de vous en tenir à votre téléphone ou à votre tablette dédiée avec un contrôleur Bluetooth couplé (si le jeu prend en charge une telle chose). G Cloud n’a tout simplement pas la puissance de traitement (ou les côtelettes d’affichage) pour nous emmener là où nous voulons être avec les jeux basés sur Android. Du côté du cloud, cependant, les performances sont tout à fait suffisantes et le travail est fait. Ma seule préoccupation de ce côté est GeForce NOW. NVIDIA continuera-t-il à le prendre en charge ? Bien que j’espère qu’ils le feront, avec la mort de Stadia, j’ai toujours l’impression que l’écriture est sur le mur pour d’autres services de jeux en nuage.

Version TL ; DR: Au prix Early Bird de 299 $, le G Cloud a une excellente autonomie matérielle et batterie. C’est le point d’entrée idéal dans le monde du cloud gaming portable, tant que cela ne vous dérange pas de regarder un écran qui ne peut pas dépasser une fréquence d’images de 60 Hz.

