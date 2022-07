“C’est un animal” Gabriel Jesus distingue son nouveau coéquipier d’Arsenal pour ses éloges

La nouvelle signature d’Arsenal, Gabriel Jesus, a déjà été séduite par ses coéquipiers depuis qu’il a rejoint les Gunners et a distingué son compatriote Gabriel Martinelli pour des éloges particuliers.

Jesus a rejoint les Gunners plus tôt cet été depuis Manchester City, dans le cadre d’un contrat d’une valeur allant jusqu’à 50 millions de livres sterling, et a déjà impressionné les fidèles d’Arsenal en frappant trois fois jusqu’à présent en pré-saison.

Et, s’adressant au podcast Podpah, Jesus a révélé que de tous ses coéquipiers, c’est Martinelli qui a retenu son attention jusqu’à présent, louant son éthique de travail et son endurance en particulier.

Lorsque son nom a été évoqué au passage, le jeune homme de 25 ans a lancé un « Woah ! Martinelli – c’est un animal. Un animal! Il ne se fatigue jamais ! ».

Ce n’est pas la première fois que Martinelli est éliminé de la ligne de front des Gunners – en 2019, après la victoire 3-0 de Manchester City sur une équipe de Freddie Ljungberg, l’ancien coéquipier de Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne, a révélé en quoi il différait des autres attaquants. dans les rangs d’Arsenal.

“Nous avons vu devant dans les vidéos… les attaquants qu’ils essaient de presser mais quand nous dépassons leurs quatre premiers, ils n’aident vraiment pas la défense d’Arsenal.

“Alors ils restent toujours avec quatre à l’avant, sauf [Gabriel] Martinelli qui vient [back] un tout petit peu plus.”

Jésus retrouve une étincelle parmi ses coéquipiers affamés

Pendant ce temps, Jesus a également révélé qu’il avait redécouvert son amour du football, quelque chose qu’il avait l’impression d’avoir perdu à Manchester City.

« Je suis une personne qui réfléchit beaucoup. j’ai pensé à [leaving City] pendant un ou deux ans », a-t-il expliqué. “La meilleure décision que j’aurais pu prendre est d’être ici à Arsenal.2

“J’avais besoin de rejouer au football avec le sourire aux lèvres. Ma mère a regardé notre match [against Orlando City] et m’a appelé pour me dire : “Je vois que tu es différent, tu joues joyeux !” J’ai été ému d’entendre ça.

Et il avait beaucoup plus d’éloges pour le reste de l’équipe d’Arsenal, ajoutant :

“[My new team-mates] au club ont tellement faim qu’ils veulent désespérément que ce club remporte une Premier League après 20 ans. Ce genre de défi m’excite beaucoup d’être ici.

Les fans d’Arsenal espèrent que Jésus pourra s’avérer être la dernière pièce du puzzle de transfert de Mikel Arteta.

