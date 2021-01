Les Américains sont divisés sur qui blâmer pour l’échec de l’initiative de contrôle de relance de 2 000 $, a montré un nouveau sondage. Une grande partie des répondants, cependant, a blâmé le président américain, qui avait lancé l’idée en premier lieu.

L’incapacité du Congrès à se mettre d’accord sur l’augmentation des contrôles de stimulation des coronavirus a créé beaucoup de confusion au sein de la société américaine, selon une enquête récemment publiée par le groupe de réflexion Data for Progress.

Quelque 47% des plus de 1000 personnes interrogées ont attribué la responsabilité «Républicains au Congrès et sénateur Mitch McConnell» tandis que 32 pour cent ont dit que «Les démocrates au Congrès et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi» étaient à l’origine de l’échec. Dans le même temps, les partisans de chaque parti avaient tendance à blâmer l’adversaire pour l’échec.

Quelque 15% ont réussi à blâmer le président américain, Donald Trump, pour l’impasse au Congrès. Trump cependant, a été le principal partisan de faire passer les chèques de paie de relance de 600 $ à 2000 $.

Aussi sur rt.com « Service exceptionnel »: les journalistes du Washington Post reçoivent des bonus de 2021 $ après avoir insisté sur le fait que les Américains n’ont pas besoin de chèques de secours Covid-19

Le paquet de secours contre les coronavirus a subi des mois de négociations bloquées et d’échecs, avant que les législateurs américains ne parviennent finalement à s’entendre sur ce point fin décembre. Trump a initialement refusé de signer le projet de loi, arguant que la relance de 600 $ était trop peu. Cependant, le président a finalement signé le paquet dimanche dernier.

Avec le projet de loi signé dans la loi prévoyant un chèque de 600 $, les législateurs ont tenté de passer un projet de loi distinct, portant le paiement à la marque de 2000 $. Le projet de loi, déposé par les démocrates, a été rapidement adopté par la Chambre, mais s’est heurté à une impasse au Sénat vendredi. L’effort a été bloqué par les républicains, y compris le chef de la majorité Mitch McConnell, qui a essentiellement soutenu que le stimulus était trop important et ne cadrait pas avec le concept de la « Secours ciblé » nécessaire pour lutter contre les retombées économiques de la pandémie.

L’impasse du Sénat a tellement irrité certains au sein de la société américaine que les propriétés des deux principaux membres du Congrès – McConnell et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi – ont été vandalisées.

Aussi sur rt.com « Nous voulons tout »: « La maison de Pelosi » est dégradée avec des graffitis « Annuler le loyer » et la tête de PIG à gauche dans l’allée

«Était (sic) mon argent» a été griffonné sur la porte d’entrée de McConnell à Louisville, tandis que Pelosi a reçu un message similaire sur sa propriété à San Francisco. Des suspects non identifiés ont laissé une tête de cochon sur le trottoir près de sa maison, également peints au pistolet «Annulez le loyer!» et «Nous voulons tout» sur une porte de garage.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!