C’est triste que nous ayons besoin d’OSR – Twin Cities

Comportement violent et irrespectueux

Il est triste de constater que nos agents des ressources scolaires se sentent menacés parce qu’ils font le nécessaire pour assurer la sécurité de nos enfants à l’école. Il est regrettable que nos dirigeants élus n’aient pas écouté les forces de l’ordre lors du débat sur le projet de loi. Il est triste que le comportement des étudiants soit devenu plus violent et irrespectueux au fil des années.

Ce comportement violent et irrespectueux est probablement le résultat direct du manque de morale et de valeurs enseignées et appliquées à la maison. Les dirigeants élus et les dirigeants des écoles ont permis ce comportement en accusant ceux qui essayaient de protéger les innocents et en ne tenant pas les auteurs responsables de leurs actes.

Il est triste que les OAR soient nécessaires.

Steve Holupchinski, Nord St. Paul

Capter le CO2 des brûleurs à boues

Les incendies de forêt, les sécheresses et les inondations de plus en plus graves montrent la nécessité de réduire rapidement la quantité de gaz à effet de serre de dioxyde de carbone (CO2) que nous rejetons dans l’atmosphère. Une approche consiste à « séquestrer le carbone », capter le CO2 à partir de sources ponctuelles et l’acheminer vers des sites de stockage souterrains (où il est parfois utilisé pour une « récupération assistée du pétrole », permettant d’extraire davantage de combustibles fossiles à brûler).

Cependant, l’article du 6 septembre 2023 « Projet de pipeline de CO2 refusé au SD » montre que la résistance des propriétaires fonciers ralentira la construction du pipeline pour répondre au besoin urgent d’une réduction rapide des émissions de CO2. Une approche parallèle est celle du « captage et utilisation du carbone » (CCU), qui consiste à capter le CO2 et à le « recycler » en carburants et produits chimiques, en le combinant avec de l’eau et des énergies renouvelables dans un processus de « photosynthèse artificielle ». J’ai décrit cette technologie éprouvée dans mes commentaires publics écrits à la Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) concernant leur proposition d’ajouter un quatrième incinérateur de boues d’épuration à l’usine métropolitaine de traitement des eaux usées de St. Paul. L’AMLA rapporte que les trois incinérateurs actuels ont émis ensemble 12 600 tonnes d’équivalent CO2 en 2021.

Le CO2 issu des incinérateurs pourrait par exemple être capté grâce à la technologie « Cryogenic Carbon Capture » de Chart Industries. Le CO2 pourrait ensuite être combiné avec de « l’hydrogène vert » produit à partir d’énergies renouvelables dans un électrolyseur d’eau, comme ceux actuellement produits par Cummins à Fridley. Ce mélange « gaz de synthèse » pourrait ensuite être converti en éthanol dans un bioréacteur LanzaTech. L’éthanol pourrait être utilisé comme carburant ou pourrait être converti dans un réacteur LanzaJet en carburant d’aviation durable (SAF). Ce SAF pourrait réduire l’empreinte carbone de l’aéroport MSP. L’utilisation de l’éthanol et des « électrocarburants » SAF permet le stockage à long terme de l’énergie renouvelable intermittente et nous permet de recycler le carbone déjà présent à la surface, laissant davantage de combustibles fossiles sous terre.

Dale R. Lutz, Maplewood

Un drapeau conçu sans artistes ?

Quelqu’un peut-il expliquer aux habitants du Minnesota pourquoi la moitié du comité de refonte du drapeau du Minnesota n’est pas composé d’artistes ? Ou peut-être à moitié historiens ?

Ce comité se concentre-t-il sur ce qu’était le Minnesota en 1858 ? Ou peut-être lorsque l’État était sous l’eau comme une mer ? Les membres du comité sont-ils tous bénévoles ? Il est difficile de parvenir à un consensus avec plus de sept personnes. Comment ce comité va-t-il concevoir un nouveau drapeau et un nouveau sceau du Minnesota d’ici le 1er janvier ?

Je crains fort que ce ne soit ni un drapeau historique ni un drapeau attrayant. Le drapeau pourrait plutôt refléter le climat politique actuel du 21e siècle. Ce serait une erreur car c’est une vision à très court terme.

Jerry Ratliff, Saint-Paul

Appelez-le au bluff

Comment un seul homme peut-il prendre en otage le Pentagone tout entier ? Je fais référence à l’article de samedi de l’Associated Press sur Tommy « The Coach » Tuberville (R-Floride). C’est vrai, j’ai dit Floride. Il a consulté le Dr Oz en Alabama alors qu’il était assis dans sa confortable maison en Floride.

Comment? J’ai fait quelques recherches sur Internet. Tous les officiers militaires au-dessus d’un certain niveau doivent être confirmés par le Sénat (clause de nomination de la Constitution). J’ai compris. Le Sénat doit suivre la procédure et, pour s’en écarter, il doit obtenir le consentement unanime. J’ai compris. La confirmation massive des officiers militaires constitue une dérogation à la procédure. J’ai compris.

Et c’est là que Tuberville met le doigt dans la machinerie. Il ne consentira pas à une dérogation à la procédure. Selon le sénateur Jack Reed (démocrate de Rhode Island), le 10 juillet : « Le sénateur de l’Alabama dit souvent que si nous voulions vraiment ces généraux et amiraux, nous voterions simplement. Mais je voudrais expliquer cela. Le sénateur ne permet pas un simple vote. Il exige la clôture de chaque nomination. Nous avons donc demandé au Congressional Research Service ce qu’il faudrait pour traiter plus de 251 candidatures avec clôture. Ils estiment que le dépôt de la clôture de toutes les candidatures en cours prendrait environ cinq heures. Puis, deux jours plus tard, le Sénat pourrait commencer à voter. Il faudrait environ 668 heures pour confirmer toutes ces nominations militaires. Cela représente 27 jours si le Sénat travaille 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si le Sénat se contentait de nommer exclusivement des militaires pendant huit heures par jour, cela prendrait 84 jours.»

Hein? Quoi? Non, c’est le bluff de Tommy. Démarrez le processus de clôture. Un, deux, trois jours tout au plus, Tommy lui-même en aura tellement marre de cette démarche qu’il finira par consentir. Ou alors, les autres sénateurs républicains emmèneront The Coach derrière les gradins et lui donneront une raclée bien méritée. Quoi qu’il en soit, il restera l’homme le plus détesté du Sénat, et cela en dit long, mais cette folie prendra fin.

Regina Purins, Saint-Paul

Où sont le marron et l’or ?

J’aimerais savoir comment et pourquoi l’équipe de football Gopher de l’Université du Manitoba porte des uniformes noirs.

Je suis diplômé de 1958 et 1968 du Collège d’Éducation et de Développement Humain. En tant qu’étudiant, j’ai assisté à tous les matchs de football à domicile de l’Université du Manitoba, quelle que soit la météo, et j’ai ensuite obtenu des abonnements pour voir les Gophers gagner des matchs.

Comment se fait-il maintenant que les uniformes soient devenus noirs ? Qu’est-il arrivé à l’histoire Maroon and Gold de l’Université ?

Oui, je suis une femme, oui, je suis âgée, mais j’ai une très forte allégeance au marron et à l’or de l’Université du Manitoba.

Donnez-moi les faits.

Irène Ott, Arden Hills