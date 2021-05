«  C’est triste  »: McGregor de l’UFC dit à Mayweather de «  f * ck off  » et se moque de la boxe pour l’argent après avoir «  embarrassé  » Jake Paul

L’icône du sport Mayweather et le boxeur YouTuber devenu boxeur Paul ont été impliqués dans une énorme ferraille après que le joueur de 24 ans ait volé la casquette du vétéran lorsqu’ils se sont retrouvés face à face lors de la conférence de presse pour le combat de l’ancien champion avec le frère de Paul, Logan.

C’était toute l’invitation que McGregor, qui a changé de discipline du MMA à la boxe pour perdre contre Mayweather dans l’un des combats les plus lucratifs de tous les temps en 2017, devait accuser son ancien rival d’agir honteusement.

« C’est quoi ce bordel Floyd? » a demandé la mégastar de l’UFC, en adressant sa question initiale à Leonard Ellerbe, le PDG de Mayweather Promotions.

« L’enfant [Paul] recroquevillé, n’a pas riposté une seule fois, et Floyd est toujours en train de jouer le dur à cuire. «

Cela équivalait à une interprétation intéressante d’une situation dans laquelle Paul s’était placé au centre de la scène lors d’un appel de presse qui n’était pas le sien, chuchotant à une caméra qu’il avait l’intention de voler la casquette de Mayweather avant d’exécuter dûment l’acte incendiaire.

« Le gamin vient en fait de tirer cette pagaille d’une situation que Floyd est dans le vide pour lui, » McGregor a déclaré, suggérant que Mayweather a besoin de l’argent et choisit des adversaires faciles.

« Il devrait le remercier. C’est gênant. De pro à pro, c’est gênant. Il ne grattera pas 10 millions pour ce combat et il le sait.

« Il a déjà été annulé une fois [in January, before being rescheduled for June 6]. Le monde regarde cela sur Twitter. Il combattrait un pro à moitié décent et commanderait 20 millions de plus, mais c’est cette merde. «

McGregor a signé sa dernière diatribe en faisant allusion à la gifle qu’il a placée sur la tête de Mayweather lors des féroces conférences de presse qui ont précédé leur combat.

« Quelle que soit la façon dont vous faites tourner ça, c’est triste, » il a dit. « Combattez quelqu’un pour de vrai, sur votre disque, ou f * ck off, mec. Frappez la tête. »

Paul a répondu « chapeau gotcha » – les mots qu’il a dit à Mayweather en glissant sa casquette, et qu’il a déjà transformés en image de marque pour la marchandise dans un logo qu’il semble certain de trotter sans fin au cours des prochains mois.

La grande gueule s’est tournée vers les médias sociaux pour montrer aux fans qu’il avait déjà tatoué le slogan cringworthy sur son bras, tandis que d’autres soutenant McGregor dans les commentaires sur son message incluaient le Hall of Fame de l’UFC, Urijah Faber et Dillon Danis, l’un des coéquipiers de l’Irlandais.

« Ils devraient vous remercier d’avoir même publié ceci, » a déclaré l’homme connu pour son rôle explosif à la suite de la défaite de McGregor contre Khabib Nurmagomedov, répondant à son idole dans un style typiquement sycophantique.