Lorsque l’artiste numérique Beeple a mis une œuvre d’art numérique NFT aux enchères ce mois-ci, il est devenu instantanément célèbre lorsqu’elle s’est vendue pour près de 70 millions de dollars. La vente de disques a également suscité un énorme intérêt pour les certificats d’authenticité numériques basés sur la technologie de crypto-monnaie, appelés «jetons non fongibles». Ces NFT sont en plein essor. L’Associated Press a rencontré Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, pour parler du résultat de la vente aux enchères, des NFT et de la façon dont le boom de l’art cryptographique l’affecte, ainsi que d’autres artistes qui n’avaient pas auparavant eu un moyen de garantir la propriété exclusive des œuvres numériques. , qui, de par leur nature, peuvent normalement être copiés librement. Beeple a parlé avec l’AP via un appel Zoom. Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

