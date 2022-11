“C’est très stimulant”: des fauteuils roulants tout-terrain donnés permettent d’accéder aux parcs de Géorgie

Comme ça arrive6:31“C’est très stimulant”: des fauteuils roulants tout-terrain permettent d’accéder aux parcs de Géorgie

Aimee Copeland se souvient très bien de la première fois où elle a fait une randonnée à l’aide d’un fauteuil roulant tout-terrain robuste.

“Je me suis enfoncé à quelques kilomètres de profondeur dans les bois. Cela faisait des années. Et les odeurs, les vues, la sensation de l’air humide sur ma peau, c’était vraiment comme un flot d’émotions et juste un sentiment d’être à la maison”, Copeland, psychothérapeute et travailleur social, a raconté Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Copeland a perdu ses deux mains, son pied droit et sa jambe gauche à cause d’une infection bactérienne mangeuse de chair à la suite d’un accident de tyrolienne en 2012. Depuis lors, elle s’est efforcée de “combler le fossé entre la nature et l’accessibilité”, selon ses mots.

Elle s’efforce d’offrir le même niveau d’accès aux parcs et à la nature aux autres personnes en fauteuil roulant. Pas plus tard que la semaine dernière, la Fondation Aimee Copeland et le Département des ressources naturelles de Géorgie ont apporté une nouvelle flotte d’Action Trackchairs pour les parcs de l’État.

La fondation Copeland a levé 200 000 $ US pour les acheter à 12 500 $ chacun, selon le Washington Post.

Ben et Olivia Oxley assistent à l’événement de lancement au Panola Mountain State Park. (Fondation Aimee Copeland)

Chaque Action Trackchair, conçu par une société basée au Minnesota, pèse environ 230 kilogrammes et possède des roues et des bandes de roulement qui ressemblent à celles trouvées sur un petit réservoir. Copeland dit que les gens réagissent souvent avec un “whoa!” quand ils les voient pour la première fois.

Copeland dit qu’elle a jusqu’à présent utilisé la chaise pour visiter 15 parcs de Géorgie, ainsi que ses plages. Elle a également sa propre chaise pour naviguer dans sa propriété à Asheville, en Caroline du Nord, qui se trouve à proximité de plusieurs sentiers de découverte de la nature.

“C’est très stimulant. Je me sens très puissante et en contrôle quand je suis dans ce chiot. Et c’est assez incroyable tous les endroits où il m’a emmenée”, a-t-elle déclaré.

“Ils sont vraiment construits pour les montagnes et pour naviguer sur les rochers, les racines et sur les sentiers. Mais ils se débrouillent aussi étonnamment sur le sable, dans la neige et même en eau peu profonde.”

Aimee Copeland prend la parole lors d’un événement de lancement dévoilant une nouvelle flotte de fauteuils roulants tout-terrain pour les amateurs de parc en Géorgie, le 4 novembre 2022 au parc d’État de Panola Mountain. (Fondation Aimee Copeland)

Elle a ajouté qu’elle a pu prendre la chaise sur des troncs d’arbres ou descendre de petits escaliers, malgré la recommandation du fabricant d’éviter un tel terrain.

“J’ai définitivement pris des risques et j’ai pu découvrir exactement quelles sont les capacités de ces choses. Et je suis terrassée à chaque fois aux endroits où cela me mène”, a-t-elle déclaré.

Cependant, il n’est pas recommandé aux utilisateurs novices de prendre toutes sortes de risques. Les utilisateurs potentiels des parcs de Géorgie doivent fournir une pièce d’identité et leur handicap, ainsi que suivre un cours de formation en ligne avant de louer une chaise. Ils doivent également être accompagné d’un accompagnateur adulte “en bonne condition physique” à tout moment.

“Nous voulons être présents dans nos communautés”

Copeland dit que le projet est important pour donner aux personnes handicapées le même accès aux parcs que les autres ont – et pour en profiter ensemble.

“Il ne m’a fallu qu’environ une semaine de vie en fauteuil roulant pour réaliser que les personnes en fauteuil roulant ne veulent pas aller dans un parc naturel séparé. Nous voulons être dans nos communautés avec notre famille et nos amis”, a-t-elle déclaré.

Caleb Feather assiste à l’événement de lancement au Panola Mountain State Park. (Fondation Aimee Copeland)

Copeland dit qu’elle a entendu des critiques élogieuses de la part de personnes qui ont utilisé les Trackchairs pour la première fois.

“[One] femme a dit qu’elle est capable de promener son chien dans les bois. Et c’est quelque chose qu’elle n’a jamais pu faire auparavant”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons même eu un utilisateur qui, lors de sa première balade au sommet d’une montagne, il a proposé à sa petite amie là-haut, et attendait juste cette opportunité.”

La Géorgie n’est pas le premier État à proposer des programmes comme celui-ci. Des fauteuils roulants tout-terrain sont déjà disponibles dans les parcs d’États comme le Colorado et le Michigan. Cette semaine, le Dakota du Sud a présenté sa deuxième chaise, avec un résident qui a collecté des fonds pour acheter une flotte de jusqu’à 30 chaises.

Copeland dit qu’elle a eu des conversations avec des responsables en Caroline du Nord, où elle vit maintenant, pour apporter des chaises dans les parcs là-bas également.

“Nous n’avons pas réinventé la roue”, a-t-elle déclaré – jeu de mots, peut-être.

“Notre objectif est un USA tout-terrain, une Amérique du Nord tout-terrain, un monde tout-terrain ! Je veux voir ces chaises partout.”