C’est très facile pour moi car je me trouve dans une position privilégiée: Aamir Khan

Bien qu’Aamir Khan soit loin des médias sociaux, la superstar n’a pas été séparée des médias. M. Perfectionist, dans une récente interview, a longuement parlé d’être privilégié. Dans la vidéo partagée par le fan club d’Aamir sur YouTube, l’acteur parle de ce qui le retient et de ce qui le motive le plus. Il a également crédité sa mère qui l’a bien amené.

Aamir a déclaré: « Pour moi, c’est un voyage, je ne sais pas si je réussirai, je ne suis pas sûr d’atteindre ma destination, parfois je ne sais même pas quelle est ma destination. Je suis toujours en train de comprendre où aller, mais l’important est que je le fasse par amour. Il y a des émotions primaires que nous avons tous, l’amour et la peur sont deux de ces émotions primaires que nous avons lorsque nous entrons dans ce monde. Vous êtes né d’amour. Je voudrais puiser dans l’amour comme émotion principale et utiliser la peur pour me propulser. «

le Dangal star a également expliqué comment il s’est poussé en avant en sachant qu’il était privilégié. Khan a déclaré: « Il y a eu des moments où j’ai été dans les dépotoirs, j’ai eu le dos au mur et je ne savais pas comment m’en sortir, à de tels moments, ce qui est important pour moi, c’est de ne pas perdre espoir parce que lorsque vous perdez espoir, vous perdez tout. J’hésite à le dire car c’est très facile pour moi parce que je me trouve dans une position privilégiée. Ce n’est pas si facile pour quelqu’un qui n’est pas dans une position privilégiée et a le dos au mur. «

Aamir a ajouté: « Ce fut un coup de chance que je sois né à Mumbai dans un environnement privilégié, où mes parents pouvaient me payer une éducation et j’avais une enfance protégée. Si j’étais né dans un village où je n’avais pas Je serais assis là. Je remarque souvent qu’il n’y a aucune différence entre moi et ce monsieur assis à l’extérieur d’un temple dans un village. C’était juste une question de chance qu’il y soit né et que je sois né ici. Nos droits sont les mêmes, nos responsabilités sont aussi les mêmes, nous devrions idéalement nous regarder les uns les autres. «

En parlant de ce qui le maintient ancré, l’acteur a conclu en disant: « Le mérite revient à ma mère, elle m’a très bien élevé. Quoi que je sois aujourd’hui, tout ce que vous voyez de bien en moi est dû à la grande influence que ma mère a été sur moi. C’est quelqu’un qui est une grande force dans ma vie et continue de l’être. «