“C’est tout simplement génial” – Marcus Rashford et Christian Eriksen ont été félicités pour la magie des coups de pied arrêtés du “terrain d’entraînement” qui a mis Manchester United en tête contre Nottingham Forest

Le match d’ouverture du “terrain d’entraînement” de Manchester United contre Nottingham Forest a été terminé par un Marcus Rashford de “première classe” dans un style superbe.

Rashford a mis son équipe en tête lors de son retour en Premier League avant qu’Anthony Martial ne double rapidement la mise.

premier amazone Eriksen a choisi l’attaquant

AFP Qui fut bientôt dans ses bras célébrant

Mais le premier but était inoubliable, Christian Eriksen aidant brillamment une routine de corner clairement pré-planifiée.

Le Danois a envoyé un ballon parfaitement lesté le long du gazon pour Rashford, qui s’est précipité dans l’espace alors que ses coéquipiers bloquaient les marqueurs de la forêt.

Il a ensuite envoyé un premier effort devant un Wayne Hennessey impuissant, envoyant Old Trafford en feu.

“Un sur le terrain d’entraînement”, a déclaré le commentateur de talkSPORT Ian Danter. “Eriksen l’a roulé sur le sol et il a été fouetté joyeusement par Marcus Rashford.

L’ancien arrière de Premier League Micky Gray a ajouté: “Classe. C’est ce que c’est.

“C’est tout simplement génial, la pensée derrière cela, ils ont travaillé dessus à l’entraînement, et la course de Rashford est de première classe, il s’éloigne de son homme et a des hectares d’espace et n’a qu’à prendre contact avec le rythme sur le Balle.”

La délicieuse finition de Rashford a trouvé le coin du filet

Le but était le cinquième de la saison de Rashford dans la ligue, alors qu’il en a 10 en 21 matchs pour le club et le pays après avoir joué pour l’Angleterre à la Coupe du monde.