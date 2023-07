Nina Matriyiv, trois ans, tient un drapeau canadien alors qu’elle assiste à une cérémonie de citoyenneté où ses parents et sa sœur, d’Ukraine, sont devenus citoyens avec 58 autres nouveaux Canadiens le jour de la fête du Canada à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mercredi 1er juillet 2009. LE CANADIEN PRESSE/Darryl Dyck

Tonya Barabash a un plan typiquement canadien pour samedi : elle et son mari profitent au maximum du temps chaud de l’été, emmenant leur fils de sept ans nager dans une marina et sortir manger une glace.

C’est leur première fête du Canada depuis qu’ils ont fui leur maison à Odessa, en Ukraine, la première fois qu’ils célébreront leur nouvelle maison avec le reste du pays.

Mais avec la guerre qui fait toujours rage chez eux, c’est aussi un rappel douloureux de tout ce qu’ils ont dû abandonner.

Barabash et sa famille font partie des plus de 160 000 Ukrainiens qui sont venus au Canada en vertu de l’autorisation Canada-Ukraine pour les voyages d’urgence – un programme gouvernemental spécial qui accorde des permis de voyage, de travail et d’études – depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné l’invasion russe de l’Ukraine.

Barabash a été forcée de quitter ses amis, sa carrière et sa communauté. Sa vie a radicalement changé. Malgré cela, elle partage un sentiment d’optimisme et de gratitude pour le soutien et les opportunités qu’elle a trouvés à Ottawa.

Elle est venue au Canada à la recherche d’opportunités d’emploi et d’une solide éducation pour son fils.

Avec le soutien d’une famille d’accueil « incroyable », elle a trouvé un emploi, son fils a trouvé une école et la famille a une maison loin de chez elle.

« Nous sommes très heureux d’être ici », a-t-elle déclaré.

Mais être au Canada est toujours doux-amer.

D’une part, elle aime les gens sympathiques et à peu près tout sauf le froid de l’hiver, mais Barabash aspire également à son ancienne vie en Ukraine.

« Ma vie précédente me manque parce que j’avais (un) bon travail, beaucoup d’amis, une bonne communication – mais maintenant nous commençons (une) nouvelle vie », a déclaré Barabash.

« Donc, c’est tout nouveau pour nous. C’est très, très difficile à cause de la culture différente, des langues différentes, mais nous essayons.

Elle a trouvé de l’aide dans des endroits inattendus, y compris une section quelconque du centre commercial Westgate d’Ottawa.

Deux femmes ukrainiennes sont assises à une table à l’entrée principale de ce qui est maintenant connu sous le nom de marché de Maidan, distribuant des biscuits et saluant les visiteurs.

Au fond du couloir de la cuisine, une carte de l’Ukraine est accrochée au mur avec des punaises rouges et noires indiquant la ville natale de chaque nouveau venu accueilli au centre.

Cet endroit a aidé Barabash et de nombreux autres Ukrainiens à s’installer dans la capitale. Elle a commencé à faire du bénévolat au marché de Maidan pour aider les autres, sachant à quel point elle appréciait l’aide qu’elle avait reçue à son arrivée. Peu de temps après, elle a obtenu un emploi en tant que spécialiste du service à la clientèle.

Les nouvelles venues Olha Stoicheva et Inna Yavorova se réunissent chaque semaine au marché. Cela leur donne un sens de la communauté et les aide à naviguer dans la vie loin de chez eux.

Eux aussi ont fui la guerre avec leurs familles et vivront les célébrations de la fête du Canada pour la première fois ce week-end.

Les femmes se disent ravies d’en savoir plus sur les traditions et la culture canadiennes alors que des gens de partout au pays se réunissent, arborant du rouge et du blanc, pour célébrer.

Dans le même temps, les gens continuent de se battre et de mourir chaque jour pour leur indépendance et leur liberté en Ukraine.

Stoicheva a dû abandonner son fils lorsqu’elle a quitté la maison. Il refuse d’abandonner son pays d’origine et s’efforce de donner ce qu’il peut à l’armée ukrainienne.

Depuis son arrivée au Canada il y a un an, ils se parlent tous les jours. Mais elle a dit que chaque nuit est une nuit difficile.

Bien que son fils lui manque beaucoup, elle a dit qu’elle sentait qu’elle et sa fille devaient partir pour que ses petits-enfants puissent vivre dans un environnement sûr.

« C’est dur mentalement, mais dans l’ensemble, la situation est plutôt bonne. Nous avons des emplois. Nous recevons du soutien. Nous sommes entourés de gens vraiment sympas », a déclaré Stoicheva par l’intermédiaire d’un traducteur.

Stoicheva travaille comme lave-vaisselle pour subvenir aux besoins de sa famille, c’est ainsi qu’elle prévoit passer sa première fête du Canada.

« C’est la fête du Canada, et nous reconsidérons et revisitons l’idée de liberté et d’indépendance en ce moment, d’être ici dans un environnement sûr alors qu’il y a la guerre dans notre propre pays », a déclaré Svitlana Maksiuta, responsable de l’établissement avec l’Ukrainian Canadian. Congrès et un réfugié ukrainien.

Maksiuta, qui s’est enfui au Canada lorsque la guerre a éclaté, dirige le marché de Maidan, un centre d’accueil pour les nouveaux arrivants ukrainiens au Canada fuyant la guerre, géré par le Congrès ukrainien canadien.

Maksiuta a déclaré que le projet aide les Ukrainiens à s’intégrer à la société canadienne, tout en offrant aux nouveaux arrivants un espace pour rester en contact avec leur culture et leur communauté.

Par exemple, Yavorova apprend l’anglais avec l’aide d’une classe du centre d’accueil.

Le soutien du programme spécial d’entrée du gouvernement fédéral, qui permet aux Ukrainiens de rester et de travailler au Canada jusqu’à trois ans, et de généreux Canadiens qui aident à loger et à soutenir les familles ukrainiennes, rend la transition moins intimidante.

Maksiuta a déclaré que les Canadiens ont accueilli les nouveaux arrivants à bras ouverts.

« C’est vraiment difficile, mais ce serait encore plus difficile sans tout le soutien incroyable », a déclaré Maksiuta.

