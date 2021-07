C’est tout droit sur les chats et les chiens sur Waze en ce moment

Annoncé ce matin et ici pour une durée limitée, il existe une nouvelle option pour les amoureux des animaux qui souhaitent être dirigés vers leur destination en Waze par un chien ou un chat. Il peut sembler peu pratique d’avoir un chien ou un chat pour vous guider, mais d’une manière ou d’une autre, Waze a réussi.

Comme détaillé par Waze, lorsque vous sélectionnez ces voix à l’intérieur de l’application, « La voix du chien est optimiste, positive, encourageante et enthousiasmée par l’endroit où vous allez (mais aussi facilement distrait), tandis que la voix du chat est sceptique, méfiante, intelligente , nerveux, névrosé, mais aussi étrangement drôle et irrévérencieux.

Cela semble juste.

De plus, il existe de nouveaux modèles de véhicules avec lesquels jouer, tels que le Meow Mobile et le Woof Wagon. Si cela vous convient, allez télécharger la mise à jour et amusez-vous.

// Waze

Lire le post d’origine : C’est tout de suite les chats et les chiens sur Waze en ce moment