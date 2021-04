Le Google Pixel 5 ne remportera jamais de prix et n’est probablement pas la meilleure option pour la majorité des personnes à la recherche d’un nouveau smartphone. Il existe des téléphones avec des écrans plus grands et de meilleure qualité, des systèmes de caméra plus avancés, plus de fonctionnalités logicielles et des designs avec des personnalités plus uniques ou plus éblouissantes. Bon sang, il y a des téléphones qui verront les mises à jour plus longtemps, ce qui est étrange à penser. Mais il y a un domaine dans lequel je ne trouve pas de téléphone meilleur: l’autonomie de la batterie.

Après avoir exprimé ma joie de continuer à utiliser ce téléphone à plusieurs reprises maintenant, je suis de retour pour vous dire que l’autonomie de la batterie de mon Pixel 5 est encore tout à fait remarquable. C’est le plus important, sinon meilleur fonctionnalité du téléphone le plus haut de gamme de Google à partir de 2020.

Vous voyez, le Google Pixel 5 s’en sort avec un appareil photo solide auquel nous savons tous que nous pouvons faire confiance. Il fonctionne avec son expérience logicielle minimale qui n’essaye pas d’en faire trop. Il ne se sent même pas mal dans la main, à cause de ce dos texturé étrangement satisfaisant au toucher qui entoure ce soi-disant téléphone en métal. La taille est parfaite. Il y a beaucoup à aimer même si, comme je l’ai dit ci-dessus, ce n’est pas près d’être le meilleur téléphone Android disponible.

Mais tout cela mis à part, je n’apprécierai jamais le fait qu’au fur et à mesure que chaque jour passe, je ne me soucie jamais de savoir si ce téléphone durera ou non un jour. En fait, c’est un peu un mensonge et la raison de cet article est qu’hier était le premier jour où je devais regarder le pourcentage de batterie dans ce coin supérieur droit.

Pour une raison quelconque, mon Pixel 5 a été soumis à une utilisation excessive dimanche. L’affichage est resté allumé pendant plus d’une heure d’affilée pendant que je travaillais. Mon enfant l’a utilisé pendant une longue période au taphouse que nous avons visité. J’ai fait ma navigation normale sur Twitter / Instagram / Google Actualités tout au long de la matinée. Il y a peut-être eu d’autres choses. Tout ce que je sais, c’est que j’ai atteint 5% vers 21 heures et que je me suis dit: « Whoa, c’est un sentiment que je n’ai pas eu depuis un moment et je n’aime pas ça. »

Je peux dire cela après tous ces mois parce que je ne regarde plus souvent mon pourcentage de batterie. J’ai vraiment entraîné mon cerveau à ne pas avoir à penser à l’autonomie de la batterie du Pixel 5. C’est un endroit merveilleux, mais cela me choque chaque fois que je passe en revue un nouveau téléphone comme le Galaxy S21 ou OnePlus 9 Pro , qui étaient tous deux assez mauvais dans cette catégorie.

Je sais que nous n’achetons pas souvent de téléphones uniquement en raison des résultats de l’autonomie de la batterie évaluée ou testée, mais lorsque vous possédez un téléphone qui dure aussi longtemps, cela crée une base sur laquelle on peut s’appuyer. Vous arrivez à utiliser votre téléphone plus sans hésitation sur les trucs amusants. Vous pouvez jouer à plus de jeux et regarder plus de vidéos ou prendre plus de photos ou tweeter de très mauvaises prises sans vous demander si votre téléphone réussira jusqu’à ce que vous rentriez chez vous ou que vous alliez vous coucher.