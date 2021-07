« C’est totalement raciste »: un musicien sénégalais affirme avoir été exclu de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques « parce qu’il est noir »

Sy devait se produire lors de la cérémonie d’ouverture de vendredi à Tokyo, mais a déclaré qu’il avait été informé par les organisateurs qu’il était retiré des festivités car ils craignaient que le fait de présenter un visage noir lors de l’événement les oblige à présenter une foule d’autres ethnies, selon un rapport de The Independent.

Il affirme qu’on lui a demandé de se produire au spectacle dès décembre et qu’en avril, on lui avait envoyé un programme de répétitions qui lui demandait de réserver des dates pour se produire, tout en étant également invité à refuser tout autre travail qui lui serait proposé qui peut-être en conflit avec ses dates olympiques. Sy dit qu’on lui a également demandé de prendre sa température quotidiennement et de tenir un journal de tout symptôme potentiel de Covid.

Il dit ensuite qu’il a été informé en mai par une société de relations publiques associée à l’événement qu’il était retiré de l’émission après que les organisateurs auraient exprimé leur hésitation à inclure un homme noir africain dans la cérémonie.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Latyr Sy (@latyrsyofficial)

« C’est totalement raciste« , a dit Sy. « On m’a dit qu’ils avaient dit : ‘Pourquoi ce type ? Pourquoi cet Africain ? J’ai vu beaucoup de choses, j’ai ressenti beaucoup de choses, mais cela ne correspond tout simplement pas aux Jeux olympiques. Pourquoi devrais-je me taire ?

« Quand je l’ai vu, je me sentais juste triste, » il ajouta. « Je viens d’une petite île, une île d’esclaves appelée Goree. J’ai vécu dans ce pays pendant plus de 20 ans et ces JO scandaleux… ça fait mal.

« J’ai peur de parler mais je suis juste prêt à le laisser sortir. Je veux partager mon histoire. Je n’essaie de blâmer personne, nous devons juste faire savoir aux gens que cela s’est passé. »

Sy a déclaré qu’il avait déjà été invité à jouer aux côtés de nombreux musiciens japonais et qu’il s’était même produit à l’étranger à la demande du gouvernement japonais – qui, selon lui, a rendu la décision de le retirer de la cérémonie d’ouverture étrange.

« Ce n’est pas une question d’argent, c’est juste que je me sens triste et déçu à ce sujet, » il a dit. « C’est injuste. J’ai tout fait pour ce pays. Je suis arrivé en 1994, j’ai joué avec des artistes japonais partout, je participe à tellement de choses. Je suis allé partout dans le monde. Et c’est ce que j’obtiens. »

Les allégations de Sy sont la dernière publicité négative à avoir frappé les Jeux de Tokyo, quelques jours seulement après le limogeage du directeur de la cérémonie d’ouverture, Kentaro Kobayashi, après la découverte d’anciennes images de lui faisant la lumière sur l’holocauste.

Son compositeur musical, Keigo Oyamada, a également démissionné au milieu d’allégations selon lesquelles il s’était vanté d’avoir intimidé ses camarades de classe dans une récente interview, tandis qu’en mars, le chef créatif de l’événement, Hiroshi Sasaki, a également été contraint de démissionner après avoir qualifié la comédienne Naomi Watanabe de « Olympe« .

En février, plus de 400 femmes volontaires pour les Jeux olympiques ont décidé de ne pas participer au milieu des commentaires du membre du comité d’organisation de 83 ans, Yoshiro Mori, classés dans la catégorie « sexiste » après avoir déclaré que les réunions impliquant des femmes seraient « prendre beaucoup de temps » parce qu’ils « trop parler« .