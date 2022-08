‘C’est toi?’ Twitter applaudit les critiques de l’aide aux prêts étudiants aux États-Unis avec des reçus PPP

Le président américain Joe Biden a récemment annoncé que le gouvernement effacerait jusqu’à 20 000 $ de prêts étudiants fédéraux pour les emprunteurs qui répondaient à certains critères. Par exemple, une personne gagnant moins de 125 000 $ aurait droit à 10 000 $ de pardon et à 10 000 $ de plus si elle recevait une subvention Pell, selon un rapport Mashable. Comme on pouvait s’y attendre, une certaine section d’Internet s’est plainte bruyamment de l’allègement de la dette étudiante. Cependant, un groupe avait une base de données consultable sur les prêts PPP annulés par le gouvernement américain.

La tendance « c’est toi » a pris le dessus alors que les gens ont commencé à applaudir ceux qui se plaignaient de l’indulgence des prêts étudiants. Les personnes visées par les critiques étaient souvent des conservateurs.

Je n’aurais probablement pas fait l’allégement du prêt étudiant. Mon raisonnement n’est pas que « j’ai payé pour que les autres le fassent » ou « si vous contractez un prêt, vous devez payer ». La dette étudiante nuit en fait à l’économie et n’est que de l’argent dû au gouvernement… presque comme un impôt. Le soulager est généralement bon – Matt Jones (@KySportsRadio) 24 août 2022

Le fédéraliste avait deux prêts PPP COVID – un de 200 000 $ et un autre de 187 892 $ – annulés par le gouvernement fédéral. https://t.co/7tqT5K4GdP https://t.co/wjDmGZiHKY — Rob Tornoe (@RobTornoe) 25 août 2022

Bernie Sanders a également rejoint le train en marche. Voici son tweet :

Le montant moyen des remises de dette aux entreprises bénéficiant de prêts PPP : 95 700 $. Si nous pouvions nous permettre d’annuler des centaines de milliards de prêts PPP aux propriétaires d’entreprises en cas de besoin, ne me dites pas que nous ne pouvons pas nous permettre d’annuler toutes les dettes étudiantes de 45 millions d’Américains. – Bernie Sanders (@SenSanders) 23 août 2022

Ce qu’il faut retenir des reportages sur l’exonération du PPP et le plan de prêt étudiant, c’est que nous aurions dû contracter des prêts PPP et payer nos prêts étudiants avec cet argent. – Mikki Kendall (@Karnythia) 24 août 2022

Un rappel pour quand @idahofreedom se plaint de #prêtétudiantpardonné: ils ont reçu un prêt PPP de 129 000 qui a été annulé dans son intégralité. #idpol pic.twitter.com/q4vlDbcXd3 – Avery Roberts (@ave_roberts) 24 août 2022

Martha MacCallum: “C’est une Amérique différente de celle de mes parents et probablement vos parents ont grandi là où nous allons essayer de couvrir les frais” Laura Fink : “Qu’en est-il des prêts PPP qu’ils ont pardonnés à Matt Gaetz ?” Martha : “C’était une circonstance unique au milieu de la pandémie” pic.twitter.com/zBmlgGWang – Justin Baragona (@justinbaragona) 25 août 2022

avant de tweeter, rappelez-vous que les données sur les prêts ppp sont publiques. -Rt. Député Tyler Dinucci (@TylerDinucci) 24 août 2022

Les prêts PPP ont été accordés aux particuliers et aux entreprises par le gouvernement américain au pire de la pandémie de Covid-19.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici