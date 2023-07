‘C’est toi, Roger?’: Carlos Alcaraz réussit un revers autour du filet lors du choc de Wimbledon 2023 contre Matteo Berrettini

Le championnat All England est dans la deuxième semaine du prestigieux tournoi et les cartes de match des quarts de finale ont été prévues alors que l’événement immaculé sur gazon offre de multiples affrontements alléchants à travers les épreuves masculines et féminines.

Carlos Alcaraz, tête de série, a atteint le quart de finale avec sa victoire convaincante sur l’Italien Matteo Berrittini lors des huitièmes de finale au cours desquels l’Espagnol s’est imposé 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 pour sceller sa place dans les huit derniers.

Au cours du match intense entre les deux jeunes, Alcaraz a produit un vainqueur scintillant qui a fait le tour du filet avant de rebondir dans les limites pour envoyer la foule anglaise dans un rugissement d’applaudissements pour l’Espagnol.

Le revers courant du joueur de 20 ans semblait imiter l’un des joueurs les plus appréciés de SW19, les coups de génie de Roger Federer.

Federer a ravi la foule passionnée de Wimbledon avec masterclass après masterclass tout au long de sa carrière, où le génie suisse a décroché un record de sept titres en simple – un record qui tient toujours à ce jour.

Cependant, Novak Djokovic, deuxième tête de série, est sur les talons du record du maestro suisse au All England Lawn Tennis and Croquet Club alors qu’il part à la recherche de sa septième couronne dans la banlieue anglaise. Le Serbe a décroché son sixième titre SW19 l’année dernière et égalisera le record de Federer sur gazon s’il parvient à défendre le championnat avec succès.

Le joueur de 36 ans portera également à 24 son palmarès du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem de l’histoire du tennis masculin s’il parvient à conserver son titre à l’AELTC, après son 23e majeur en carrière qu’il a remporté à Roland Garros. le mois dernier.

Djokovic devrait affronter Andrey Rublev en quart de finale mercredi.

Alcaraz, d’autre part, cherche à décrocher son tout premier titre à Wimbledon pour ajouter à son majeur solitaire qui est venu à l’US Open en 2022. L’Espagnol de 20 ans affrontera Holger Rune dans les huit derniers jeu.