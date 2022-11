“C’est terrifiant”: les parents empêchent leurs enfants d’aller à l’école alors qu’un village polonais touché par un missile craint le débordement de la guerre

Les habitants d’un village polonais qui a été touché par un missile ont exprimé leur terreur face à l’incident.

Deux personnes sont mortes lorsqu’un missile, qui aurait été tiré par l’Ukraine, a touché le village de Przewodow.

Les habitants ont empêché leurs enfants d’aller à l’école, tandis qu’une forte présence policière surveille la situation.

Quelques heures après qu’un missile apparemment perdu ait tué leur village, les habitants de Przewodow, dans le sud-est de la Pologne, ont eu du mal mercredi à réaliser que la guerre à leur porte pouvait déborder à tout moment de la frontière.

Pour beaucoup, la terreur ou l’incrédulité étaient les émotions dominantes, bien que certains aient exprimé leur soulagement que le missile qui a tué deux de leurs voisins mardi semble avoir été un accident causé par les défenses aériennes ukrainiennes et non une frappe russe.

“Tout le monde a en tête que nous sommes juste à côté de la frontière et qu’un conflit armé avec la Russie nous exposerait directement”, a déclaré à Reuters Grzegorz Drewnik, le maire de Dolhobyczow, qui comprend Przewodow.

“C’est la plus grande crainte. Si c’est une erreur des Ukrainiens, il ne devrait pas y avoir de conséquences majeures, mais je ne suis pas un expert ici.”

Certaines familles prenaient des dispositions au cas où.

“Ma fille vient d’appeler, elle a dit : ‘Papa, s’il arrive quelque chose, viens’. Elle habite plus loin”, raconte Ryszard Turczanik, un retraité de 67 ans du village voisin de Bialystok.

De nombreux parents de Przewodow ont gardé leurs enfants à la maison mercredi, tandis que d’autres ont évalué les dommages causés aux bâtiments par l’explosion, qui a frappé un séchoir à grains dans une ferme de 2 500 hectares à environ six km (quatre miles) de la frontière avec l’Ukraine et des fenêtres secouées. à 15 km.

EXPLICATEUR | Quel est le missile S-300 qui aurait touché la Pologne ?

“Je suis terrifiée, des gens que nous connaissions très bien sont morts”, a déclaré aux journalistes Joanna Magus, enseignante de polonais à l’école primaire locale, qui se trouve à seulement 100 mètres (330 pieds) du site de l’explosion.

Les victimes de l’explosion étaient deux ouvriers masculins de l’entrepôt, l’un âgé de 58 ans et l’autre de 62 ans, a déclaré la directrice de l’école, Ewa Byra.

“Au début, je pensais que c’était une chaudière qui avait explosé, mais quand il s’est avéré que c’était un missile, j’ai failli m’évanouir”, a déclaré Mateusz Zub, un ouvrier agricole de 30 ans, qui devait commencer son quart de travail quelques heures après l’explosion. .

Des experts médico-légaux enquêtent sur le site où un missile a frappé le village de Przewodow, dans le sud-est de la Pologne, à environ six kilomètres de la frontière ukrainienne. AFP HANDOUT / POLICE POLONAIS / AFP

“Cela aurait pu être moi”, a-t-il déclaré à Reuters.

Après une nuit blanche, Byra a décidé de garder son école, située à quelque 300 mètres du site de l’explosion, ouverte mercredi.

“J’ai dit aux parents que je ne voyais aucune raison de fermer l’école, mais les enfants ne se sont pas présentés. Il semble que les parents les aient gardés à la maison malgré la forte présence policière”, a-t-elle déclaré à Reuters.

PHOTOS | L’ambassadeur de Russie en Pologne éclaboussé de liquide rouge le jour de la Victoire

Les craintes que la guerre puisse s’étendre étaient partagées dans d’autres pays frontaliers de la Russie et de l’Ukraine immédiatement après l’explosion. En Lituanie, on a également été soulagé que la frappe du missile ait pu être accidentelle.

“Si c’était (fait exprès), cela pourrait être une extension, mais ce n’était pas le cas, donc je ne pense pas que cela débordera, cela sera trié”, a déclaré Arminas Tarciaukas, un habitant de Vilnius.

La Pologne et l’OTAN ont toutes deux déclaré que le missile avait probablement été tiré par les défenses aériennes ukrainiennes et s’était égaré, mais Varsovie a déclaré plus tard qu’il aurait pu résulter d’une provocation de la part de la Russie. Moscou a déclaré que cela n’avait rien à voir avec l’incident.

De retour à Przewodow, Byra a déclaré qu’elle s’inquiétait de l’impact psychologique de l’explosion sur ses élèves.

“Depuis le début de la guerre, nous continuons à analyser le danger, il s’est calmé récemment, mais nous en sommes là aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

“C’est terrifiant.”