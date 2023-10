« C’est terrifiant et triste » : comment les campus universitaires sont devenus des foyers d’antisémitisme pro-Hamas

Les rassemblements sur les campus célébrant les atrocités commises contre Israël montrent à quel point l’antisémitisme a infecté de nombreux collèges et universités américaines.

Après l’horrible attaque terroriste du Hamas contre Israël, les étudiants de l’Université du Wisconsin à Madison scandé« Gloire aux martyrs. »

Russell Rickford, professeur à l’Université Cornell a appelé les meurtres du Hamas « exaltant. »

Un instructeur de Stanford a été suspendu pour avoir prétendument obligé des étudiants juifs à se tenir dans un coin tout en les qualifiant publiquement de « colonisateurs ».

Les critiques parlent d’une conséquence directe du mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) contre Israël.

De nombreux collèges et universités autorisent et même encouragent la rhétorique anti-juive pro-Hamas depuis des décennies. L’attaque contre Israël a montré jusqu’où cette politique a mené.

« Cette semaine sur les campus universitaires est le point culminant de deux générations d’universitaires militants utilisant les salles de classe universitaires pour créer des camps d’endoctrinement », déclare le Dr Zachary Marschall, rédacteur en chef de Campus Reform. « Où ils utilisent l’idéologie de gauche et les critiques anti-israéliennes pour perpétuer l’antisémitisme. »

Le mouvement anti-israélien BDS a pu se développer sur les campus du pays et utilise le slogan « du fleuve à la mer » lors des manifestations, appelant à la destruction d’Israël.

Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le site Internet du mouvement BDS a publié puis supprimé son soutien. le massacre des Israéliens par le Hamas, le qualifiant d’« héroïque » et de « justifié ».

Le mouvement BDS, qui prétend depuis longtemps être issu du peuple palestinien, a été, selon l’historien du BDS Gerald Steinberg, créé par l’Union soviétique, le Parti travailliste britannique et les nations musulmanes opposées à Israël.

Dexter Van Zile, rédacteur en chef de Focus sur l’islamisme occidental » Non seulement c’est un échec moral et intellectuel et juste un scandale, mais c’est une menace stratégique pour la République américaine que de permettre que cela continue. «

Van Zile a déclaré que l’attaque terroriste du Hamas a finalement révélé le mouvement BDS pour ce dont il s’agit réellement, à savoir la destruction de l’État d’Israël.

« Cela a pris du temps et l’attaque du 7 octobre l’a révélé », a-t-il déclaré.

L’un des principaux groupes universitaires derrière le mouvement BDS est celui des Étudiants pour la justice en Palestine (SJP). Après l’attaque du Hamas, la section SJP de l’Université de Boston posté que « la victoire est à nous ».

Des universités comme Harvard ont été embarrassées et ont également perdu des dons en raison du soutien pro-Hamas.

La situation est devenue si grave qu’Ezekiel Emanuel, démocrate de longue date et frère de Rahm (actuel ambassadeur des États-Unis au Japon) a écrit un article d’opinion publié mercredi dans le New York Times intitulé «Les déficiences morales d’une éducation libérale« .

Van Zile a déclaré : « C’est terrifiant et triste qu’il ait fallu la mort de plus d’un millier de Juifs en Israël pour diriger les gens vers les forces totalitaires qui se déchaînent désormais sur les campus universitaires aux États-Unis. Mais c’est ce qu’il a fallu. »

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***