« C’est terrifiant de vivre comme ça » : les Ukrainiens sous les bombardements incessants dans l’un des endroits les plus dangereux du monde | Nouvelles du monde

Une femme d’âge moyen avec un chapeau jaune vif est sortie d’une camionnette blanche près de la ville ukrainienne de Bakhmut, l’un des endroits les plus dangereux de la planète.

Souriant joyeusement, Liudmyla Bila a distribué un fouillis de fournitures – des chaussettes en laine et des casseroles en métal aux nouilles séchées et aux boîtes de haricots – à un petit groupe de soldats reconnaissants.

Elle leur a même donné des périscopes – utiles pour regarder par-dessus une tranchée – et des biscuits en forme de cœur.

“Les gars nous aident [the troops gave her fuel] – et nous les aidons”, a déclaré Liudmyla, 45 ans, avant de remonter dans sa camionnette, avec deux autres compagnons, et de se diriger vers Bakhmut.

Image:

Liudmyla Bila distribue des fournitures aux soldats ukrainiens reconnaissants



Le trio fait partie d’un groupe de volontaires qui bravent le voyage périlleux pour distribuer de l’aide aux quelques milliers d’habitants qui vivent encore dans la ville malgré des mois de bombardements incessants par les forces russes qui ont poussé la plupart des gens à fuir.

En plus de fournir des fournitures, les volontaires tentent de convaincre les résidents restants d’être évacués, proposant de les conduire eux-mêmes en lieu sûr.

Il n’y a ni électricité ni eau courante à Bakhmut et la menace de mort causée par les obus est constante.

Russie cherche désespérément à prendre la ville, dans la région de Donetsk, à l’est Ukraineaprès avoir subi des défaites humiliantes ailleurs.

Les troupes ukrainiennes se défendent durement mais la bataille sanglante – l’une des plus féroces de la guerre – a été qualifiée de “hachoir à viande” en raison du nombre énorme et croissant de victimes.

Image:

Un habitant quitte son domicile après que des bombardements russes ont détruit un immeuble à Bakhmut. Photo : AP



Pour les populations locales prises au milieu, il existe un danger supplémentaire lorsque l’hiver tombe et que les températures descendent en dessous de zéro.

Le combat actif signifie que même entrer dans la ville est à haut risque.

Mais Liudmyla a déclaré que son fils unique, 22 ans, est un soldat combattant autour de Bakhmut. Elle a dit qu’elle voulait être à proximité, ajoutant: “Je n’ai pas peur.”

Son groupe de bénévoles d’une vingtaine de personnes s’appelle Wings of Liberty, basé dans la ville de Dnipro, à environ cinq heures de route de Bakhmut.

Image:

Des soldats ukrainiens dans un abri en première ligne près de Bakhmut. Photo : AP/LIBKOS



Elle fait l’aller-retour en ville chaque semaine.

Sky News l’a suivie avec son équipe – Olha Ekzarkhova, 35 ans, dont le frère a été tué sur la ligne de front il y a deux mois, et Ian Boiko, 39 ans, qui conduit la camionnette – à Bakhmut mercredi matin.

Ils s’arrêtèrent dans un quartier résidentiel, entouré de grands immeubles en béton.

Le verre a été brisé sur le sol – preuve que des explosions passées ont soufflé des fenêtres.

Les volontaires devaient travailler rapidement – voulant minimiser leur temps sur le terrain. Le bruit d’explosions lointaines et de coups de feu pouvait être entendu.

“Personnes!” a crié Liudmyla alors qu’elle et Olha se précipitaient de la camionnette vers l’un des blocs, portant des bouteilles d’eau, des bougies, des couvertures et de la nourriture.

Personne n’est apparu immédiatement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:11

Bataille « féroce » pour Bakhmut



Ils ont laissé l’aide au sommet d’un petit escalier menant à un abri au sous-sol. Liudmyla a dit que des gens y vivaient.

Nous avons frappé à la porte du refuge mais il n’y a pas eu de réponse. Il s’est avéré qu’ils étaient allés à un autre endroit de la ville où il est encore possible de capter le signal du téléphone portable.

Un homme à l’air fatigué se traînait à l’entrée de l’immeuble d’à côté.

Sky News l’a approché, mais il n’a pas voulu parler et a dit que personne d’autre n’était là.

L’aide a été livrée, Liudmyla et son équipe se sont dirigées plus loin dans la ville.

Nous avons décollé pour parler avec les gens dans une petite foule sur le côté d’une route principale.

Désespéré et las, ils ont fait la queue à une fenêtre pour tenter de recevoir des poêles pour chauffer leurs maisons.

Lire la suite:

Témoin oculaire | Les Ukrainiens combattent les mercenaires russes et la chute des températures lors de la bataille de Bakhmut

Une femme s’est éloignée de la fenêtre les mains vides.

Interrogée sur la vie à Bakhmut, Oksana, 75 ans, a répondu : “Très difficile. Très difficile.”

Puis son visage s’est déformé et sa voix s’est brisée.

C’est “impossible, froid – sans couvertures”, a-t-elle dit.

“C’est mauvais. Nous avons froid. La température n’est que de 3 à 5 degrés à l’intérieur de notre maison.

“Nous attendons ici un poêle. Ils nous ont dit de mettre vos noms sur une liste et d’attendre. Quand est-ce que ça va finir ? Quand est-ce que ça va finir ? Oh mon Dieu.

“Pourquoi sont-ils [Russians] si têtu quand il s’agit de notre Bakhmut ? Et ici : guerre, guerre, guerre. Ils nous frappent tout le temps depuis plus de six mois déjà.”

Image:

Les militaires ukrainiens se battent et restent au chaud près de Bakhmut



Elle a expliqué qu’elle vivait avec son mari qui a 82 ans et est trop fragile pour être évacué.

« Comment puis-je le quitter ? Il n’y a pas de médecins ici. Pas d’infirmières. Il n’y a rien ici.

Oksana a dit qu’elle craignait de devoir passer l’hiver. Pendant qu’elle parlait, on pouvait entendre des boums provenant de balles entrantes, encore une fois au loin.

“Nous sommes à l’âge de pierre. C’est terrifiant de vivre ainsi au 21e siècle. Et personne au monde ne peut nous aider. Comment est-ce possible ?”

Avec le bruit des explosions de plus en plus fort, nous avons décidé de partir.

Cliquez pour vous abonner aux interviews de Beth Rigby… partout où vous obtenez vos podcasts

En sortant de la ville, un obus d’artillerie ou une autre forme de munition a explosé devant. Nous n’avons pas vu l’impact mais avons pu voir la fumée.

Soudain, il y a eu une forte explosion et notre véhicule a tremblé.

Un deuxième obus s’était écrasé sur le sol à notre droite, envoyant des éclats d’obus sur la route. Il a raté de peu une petite voiture qui était juste devant la nôtre – rappel de la réalité et du caractère aléatoire de cette guerre.