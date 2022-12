«C’est terriblement solitaire»: certains Néo-Écossais avec une longue COVID veulent juste retourner au travail

Deryk Smooke conduisait son véhicule récemment lorsque sa montre intelligente l’a alerté que son rythme cardiaque était en hausse et qu’il ne revenait pas à la normale.

Smooke, 41 ans, se rendait de chez lui à Amherst, en Nouvelle-Écosse, au Costco à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour faire l’épicerie avec sa femme. Le trajet aller-retour de 70 minutes lui a tellement coûté qu’il s’est écrasé pendant trois jours après.

“Je ne pense pas que mon corps était trop content de moi”, a déclaré le père de trois enfants.

Smooke a contracté le COVID-19 début octobre et s’est absenté du travail en raison de la fatigue et du brouillard cérébral qu’il ressent.

L’agent correctionnel craint qu’il ne soit aux premiers stades de la longue COVID, un terme fourre-tout pour une gamme d’impacts sur la santé post-infection qui persistent au moins trois mois après avoir contracté le coronavirus.

Deryk Smooke est représenté avec sa femme et ses trois enfants. Il dit que le long COVID a un impact important sur la santé mentale et encourage les gens à se renseigner auprès de personnes qu’ils connaissent qui l’ont. (Derik Smoke)

Des données récentes de Statistique Canada suggèrent que 1,4 million d’adultes ont présenté des symptômes trois mois après une infection confirmée ou suspectée au COVID-19.

Pour certaines personnes atteintes de COVID depuis longtemps, les symptômes sont si graves qu’elles sont incapables de travailler.

Nargess Kayhani, professeur d’économie à l’Université Mount Saint Vincent, a déclaré que cela avait de nombreuses implications pour les individus et la société.

“Il va y avoir du chômage, il va y avoir des faillites, des dettes des ménages, des difficultés financières”, a-t-elle déclaré. “Nous allons utiliser notre épargne-retraite.”

Pour Elizabeth Oldham de Spryfield, en Nouvelle-Écosse, elle ressent le pincement financier de contracter la COVID-19. Elle a contracté le coronavirus en mai 2021 et a passé deux semaines sous ventilateur.

En octobre 2021, elle se sentait suffisamment bien pour retourner travailler en tant qu’administratrice de cabinet dentaire. Depuis lors, elle a du mal à travailler régulièrement.

Le bilan économique du long COVID

“Je n’ai plus de revenus depuis le 15 octobre”, a déclaré Oldham, qui a récemment demandé une invalidité de courte durée.

Elle a dit que ses économies se sont taries et qu’elle compte sur ses cartes de crédit pour s’en sortir.

“Je suis une personne très indépendante. Je n’aime pas demander de l’aide et j’ai dû en demander beaucoup au cours de la dernière année et demie. Et il n’y a pas assez d’aide pour nous”, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a pas assez de ressources, médicalement, émotionnellement ou financièrement … il faut faire plus pour aider les gens à se concentrer sur leur santé plutôt que de s’inquiéter d’être sans abri et il faut faire plus d’efforts pour la santé mentale afin que nous puissions nous en remettre. .”

Prestations du gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral offre des prestations d’assurance-emploi et d’invalidité qui peuvent être disponibles pour les personnes souffrant de long COVID.

Dans un communiqué, Emploi et Développement social Canada a déclaré qu’il reconnaissait que les travailleurs qui ont des conditions graves peuvent avoir besoin de plus de temps pour guérir.

“Lorsque les Canadiens sont malades, blessés ou mis en quarantaine, ils méritent d’être soutenus financièrement pendant leur rétablissement”, a-t-il déclaré.

Le communiqué indique qu’ils ont prolongé les prestations d’assurance-emploi de 15 à 26 semaines, à compter du dimanche 18 décembre. Cela s’appliquera aux demandes présentées à compter de cette date.

Le ministère a également noté qu’il y a un site Web où les gens peuvent découvrir quels avantages et services peuvent s’appliquer à eux.

Augmentation des coûts pour le gouvernement

Kayhani a déclaré qu’en raison des symptômes potentiels d’un long COVID – tels que l’anxiété, la dépression, les problèmes de santé mentale – cela augmentera les coûts des soins de santé et ce que le gouvernement fédéral paie en assurance-emploi et en prestations d’invalidité.

Elle est déçue que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ait levé les «restrictions de bon sens» telles que le masquage obligatoire et l’isolement obligatoire après une infection au COVID-19.

“Cela va créer un cercle vicieux”, a déclaré Kayhani. “Cela crée plus de fardeau pour [the] système de santé, qui est déjà en crise. »

Les Néo-Écossais en arrêt de travail

Dans un communiqué, Nova Scotia Health a déclaré qu’il ne croyait pas que l’après-COVID – la formulation qu’eux-mêmes et l’Organisation mondiale de la santé utilisent pour décrire le long COVID – soit un problème majeur en Nouvelle-Écosse.

Il a reçu des enquêtes d’environ 2 750 personnes qui ont présenté des symptômes trois mois après une infection au COVID-19. Parmi ces personnes, Nova Scotia Health estime que moins de 100 personnes sont incapables de travailler en raison de la longue durée du COVID.

Oldham manque de travail et le fait que son état signifie qu’elle manque souvent d’énergie pour quitter la maison.

“C’est terriblement solitaire. J’ai l’impression d’être en prison. Encore pire qu’en prison, du moins quand tu es en prison, tu es entouré de détenus”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’avait jamais été incarcérée.

Smooke espère également retourner au travail, bien qu’aucune date ne soit en vue.

“J’ai appris à faire une chose par jour et à me reposer pour la majorité [of the day]car d’après ce que je comprends, mon corps est toujours dans la bataille contre le COVID”, a-t-il déclaré.

