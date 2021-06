New Delhi : Kriti Sanon a rappelé lundi la première fois où elle a tourné avec Sushant Singh Rajput, à l’occasion de son premier anniversaire de décès.

Kriti et Sushant ont travaillé dans la sortie de 2017 « Raabta », et des rumeurs non confirmées avaient déclaré qu’ils sortaient ensemble à l’époque. Lundi, Kriti a partagé un collage de photographies du tournage de « Raabta » mettant en vedette Sushant et elle-même.

« La première fois que j’ai tourné avec toi. Notre test de look..2 parfaits inconnus, censés se croiser, Pour un film qui parlait d’une connexion inexplicable, Basé sur deux mondes », a-t-elle écrit à côté du collage.

« Aujourd’hui, c’est tellement étrange de savoir que toi et moi ne sommes plus dans le même monde. J’ai toujours l’impression que ce n’est pas arrivé pour de vrai. Comme peut-être que tu es toujours là et que je te croiserai quelque part. » elle a ajouté.

« Je ne pense pas que cela s’enfoncera JAMAIS… Mais je prie pour que vous soyez heureux et en paix dans le monde dans lequel vous vous trouvez… #sush », a écrit Kriti.

En remerciant la costumière Anaita Shroff Adajania pour le collage de photos, l’actrice a ajouté : « Merci @anaitashroffadajania d’avoir partagé ce collage… m’a rappelé beaucoup de souvenirs… »

Sushant a été retrouvé mort dans sa résidence le 14 juin de l’année dernière. La cause de sa mort est toujours en cours d’investigation.