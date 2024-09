« C’est tellement personnel pour moi » [Video]

Issa Rae n’est pas totalement vendu sur un « Précaire » futur redémarrage.

La créatrice prolifique a participé à « 7PM in Brooklyn », où le sujet de sa série à succès HBO a été évoqué. Avec le succès du reboot de « Bel-Air », qui présente un casting entièrement nouveau par rapport à celui du « Prince de Bel-Air », les animateurs Carmelo Anthony et le Kid Mero Elle se demandait si Rae prendrait une voie similaire dans les années à venir. Elle a rapidement rejeté cette idée, expliquant pourquoi une telle démarche serait inauthentique.

« Non, parce que c’est tellement personnel pour moi… J’ai l’impression que Larry David, personne d’autre ne peut faire ‘Curb Your Enthusiasm’ parce que c’est sa merde et ses griefs. Donc je me dirais presque, tant pis… On aurait presque l’impression d’avoir la voix IA de Beyoncé », a-t-elle partagé, ajoutant : « Ce sont mes expériences. S’ils voulaient créer quelque chose d’autre, alors bien sûr, mais non. Je n’ai aucune envie d’un reboot d’Insecure. »

Cela constitue un nouveau coup dur pour les fans, qui attendaient avec impatience plus d’épisodes de « Insecure » depuis la diffusion de la finale de la série. 26 décembre 2021après cinq saisons. Beaucoup sont impatients de savoir comment le personnage principal a réussi à conquérir le monde du divertissement tout en devenant belle-mère après s’être remise avec son personnage bien-aimé Lawrence après leur séparation tumultueuse et leur réconciliation. De plus, les fans de « Insecure » ont également investi dans les groupes d’amis. L’amitié réparée entre Issa et Molly a été mise en évidence à la fin de la série avec le mariage de Molly. Kelly, la remplaçante comique des dames, a également trouvé l’amour pendant que Tiffany traversait les défis de la maternité. Les téléspectateurs pensent qu’il y avait beaucoup plus à dire, même si Rae semble avoir tourné la page du classique culte et se concentre sur de nouvelles émissions et de nouvelles histoires… pour l’instant.

Comme ça: Comme Chargement…