“C’est tellement mal”: l’inaction alors que la température baisse incite le résident de Salmon Arm à mettre en place un abri de mer

Avec des températures approchant les -30 °C, un homme de Salmon Arm ne pouvait pas attendre un jour de plus pour un abri d’urgence pour la nuit.

Soulignant qu’il ne voulait pas être sous les projecteurs, l’homme a parlé à condition que son nom ne soit pas utilisé.

Il avait suivi les nouvelles concernant la fermeture permanente du refuge d’urgence du phare de l’Armée du Salut en mai 2022 et les mois de recherche d’un site par BC Housing. Il a été bouleversé de lire que BC Housing a récemment déclaré qu’il examinait toutes les options.

“Donc, comme le navire coule, nous étudions toutes les options…”, a-t-il fait remarquer.

“Je sais qu’il y a un monsieur qui a dit ‘Je vais le faire. J’ai le terrain, je vais le faire entretenir. Nous apporterons des portables. Il y a quelques semaines, nous examinions cela. Nous aurions pu installer des logements, des logements de type camp en trois semaines…

« Dans notre culture, nous avons décidé que BC Housing était responsable et je pense qu’ils ont laissé tomber la balle à 1 000 %. Comment se fait-il que nous puissions avoir ça ici (il montre le camp de tentes) à moins 30. C’est mal, c’est tellement mal.

Il a dit qu’il était conscient que l’itinérance est un problème complexe et qu’il n’y a pas de réponse toute faite.

“Mais ça, cetteest ridicule.

Alors que la température se refroidissait plus tôt dans la semaine, il devint de plus en plus inquiet. Il a cherché un endroit possible pour une boîte de mer isolée qu’il avait dans sa cour, mais il a dit que son épouse l’en avait dissuadé.

“Elle a dit, ‘la responsabilité, nous pourrions tout perdre.’

“C’est triste, que nous soyons axés sur la responsabilité”, a-t-il déclaré. « C’est une question de responsabilité. Vous plaisantez j’espère?”

Il a dit qu’une solution pourrait être que le gouvernement provincial mette en place un mécanisme pour couvrir la responsabilité afin que les groupes locaux puissent se réunir et résoudre ces problèmes.

Il se sentait en conflit ce jour-là et a parlé à quelqu’un d’autre qui a également mis en garde contre sa responsabilité. Il a ensuite appelé son fils, qui travaille avec des personnes sans logement dans une autre communauté. Son fils a dit qu’il n’y avait pas tant de responsabilité et qu’il devait le faire.

“Quelqu’un doit faire quelque chose.”

À ce moment-là, le 20 décembre, il a reçu un appel de Ben’s Towing. La gérante Rachel Brown appelait à la fin de sa journée de travail à propos d’autre chose, mais il a demandé si le camion de l’entreprise était disponible. Il expliqua ce qu’il pensait et elle n’hésita pas. ‘Nous nous en occupons.’

Trois employés ont travaillé sur le projet jusqu’à 21h00 ce soir-là, a-t-il déclaré.

« Ils ont dû utiliser une dépanneuse pour éloigner le camion de la remorque dont ils avaient besoin, car ce camion ne démarrait pas. Et puis le conteneur a été gelé au sol. Mais ils l’ont eu ici. Ils étaient donc tout simplement incroyables. Ils l’ont fait descendre ici, l’ont mis en place.

Brown a déclaré que les pilotes sont géniaux et méritent d’être reconnus.

“Tout le monde était très excité de faire quelque chose comme ça.”

Le conteneur maritime de 40 pieds se trouve maintenant de l’autre côté de la 3e rue au sud-est du campement de tentes, équipé d’un générateur. Il contient des chaises et des canapés, et les gens apportent leurs propres draps de lit.

Le besoin suivant était des toilettes portables, qui ont été fournies grâce à un autre homme d’affaires qui a également requis l’anonymat. Il a également fourni du carburant pour le générateur.

“Si c’était le chien de quelqu’un, il aurait eu un abri”, a-t-il fait remarquer.

Dave Byers, qui travaillait auparavant au refuge du phare, a également pris la relève. Il s’est porté volontaire pour superviser la moitié du quart de travail de 20 h à 8 h. Il a dit qu’environ 12 personnes se sont présentées le 21 décembre, certaines allant et venant. Ni les drogues ni l’alcool n’étaient autorisés à l’intérieur de la boîte de mer.

« Nous faisons juste ce qui doit être fait. Tout le monde a laissé tomber la balle. Je n’arrive pas à croire que nous semblons traiter d’autres secteurs de notre population et nos chiens et chats, mieux que les personnes vivant dans la rue. Je n’arrive pas à croire qu’au Canada nous en soyons arrivés là », a déclaré Byers.

Il a souligné la nécessité d’un abri permanent qui doit être mis en place l’année prochaine bien avant que le temps froid ne frappe.

BC Housing a déclaré le 19 décembre qu’elle avait signé un bail de quatre mois pour un site d’hébergement qui ouvrira début janvier 2023 et pourrait avoir plus que les 16 lits de l’ancien refuge Lighthouse. Plus de détails sont attendus d’ici une semaine.

Au nouveau Café at the Lighthouse, qui est un centre de réchauffement dans l’ancien bâtiment du refuge, les clients ont l’air heureux. Il est actuellement ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h. Le 22 décembre, plusieurs personnes étaient assises autour d’une table qui contenait une abondance de produits de boulangerie. Lieut. Joel Torrens de l’Armée du Salut a noté que le café dispose d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes, d’une télévision, d’un piano, d’une guitare, de douches, d’une buanderie et d’un petit salon de coiffure.

Assis à la table se trouve Dave Adams, qui a exprimé son appréciation pour la mer peut.

« Je pense que c’est très louable ce qu’ils ont fait. Et ils l’ont fait à leurs risques et périls… Nous avons demandé au conseil là-bas, allez-vous ouvrir un refuge ? Avant même que la neige ne tombe, tout ce qu’on entend, c’est qu’on en parle depuis des mois maintenant. Il fait un froid sanglant là-bas et cela sauve probablement des vies.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était à l’aise dans la mer peut, il a répondu: “Confortable, comme dans Je ne suis pas mort de froid.”

Il a ajouté qu’il était reconnaissant envers les membres de la communauté.

“D’un autre côté, la quantité d’esprit communautaire dont la ville a fait preuve ces derniers temps a été impressionnante.”

Une femme nommée Debbie a dit qu’elle avait bien dormi dans la mer. Elle est également reconnaissante pour le café.

“Oh oui. Où irions-nous d’autre ?

Elle et d’autres ont dit qu’ils étaient reconnaissants pour le bois de chauffage qui a été déposé sur les palettes par les tentes, et qu’ils apprécieraient davantage s’il était disponible.

Le propriétaire de la mer peut dire qu’il se souvient bien du feu de forêt de 1998 qui a menacé Salmon Arm. Il rappelle l’unité de la communauté, travaillant contre un ennemi commun.

“Nous avons fait ce qui avait du sens, pas seulement ce qui était motivé par des problèmes de responsabilité”, a-t-il déclaré.

Il aimerait que la communauté ait une vraie conversation sur la façon dont les gens peuvent travailler ensemble pour que Salmon Arm ait un abri d’urgence.

“Ou les gens vont mourir.”

