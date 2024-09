« C’est tellement inconfortable d’être dans le monde »

Meghan Markle se souvient avoir dû s’enfuir incognito à New York dans une tentative désespérée de trouver la « sécurité » pendant son mandat de membre éminent de la famille royale.

La duchesse de Sussex, 43 ans, a fait une apparition surprise lors de l’ouverture officielle de la librairie Godmothers à Summerland, en Californie, près de Montecito, ce week-end.

L’ancienne actrice de « Suits » s’est brièvement exprimée sur scène lors de l’événement rempli de stars, auquel assistait également son amie Oprah Winfrey.

Meghan Markle a fait une apparition surprise lors de l’ouverture officielle de la librairie Godmothers à Summerland, en Californie, près de Montecito, ce week-end. Instagram/@lauralynnejackson

Markle s’est souvenue de la dernière fois où elle a visité une librairie – disant aux auditeurs que c’était en 2019 lors d’une visite rapide à la Grosse Pomme pour regarder son amie proche, Serena Williams, jouer à l’US Open.

« Pour moi, me faufiler à New York il y a cinq ans était une très grosse affaire », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle portait une casquette et gardait la tête baissée pour éviter d’être reconnue.

« J’étais encore mal à l’aise dans le monde extérieur. Je savais que je pouvais trouver la sécurité dont j’avais besoin dans une librairie. »

Dans un cliché partagé sur les réseaux sociaux par l’auteur Laura Lynne Jackson, l’ancienne actrice a été vue en train de parler sur scène lors de l’événement.

« La soirée la plus lumineuse des intervenants… », a écrit Jackson en légende de la photo.

Markle s’est souvenue de la dernière fois où elle a visité une librairie en 2019 lors d’une visite rapide à la Grosse Pomme pour regarder son amie Serena Williams jouer à l’US Open. Getty Images

L’événement s’est avéré être rempli de stars, puisque Winfrey, l’auteur Shaka Senghor et l’astrologue Jennifer Freed étaient également présents à l’ouverture.

Les cofondateurs du magasin, Jennifer Rudolph Walsh et Victoria Jackson, étaient également présents.

Bien que le mari de Markle, le prince Harry, n’était pas présent à la soirée, les mémoires à succès du duc de Sussex, « Spare », étaient présentés sur l’étagère des « auteurs locaux ».

La nouvelle librairie abrite le livre pour enfants de Markle de 2021, intitulé « The Bench ». Paul Martinka

Selon Town & Country, c’est Harry qui a trouvé le nom de la librairie.

Lors de sa soirée pour « Spare » à Beverly Hills, le duc a remercié Winfrey, Jackson et Rudolph Walsh pour leur soutien, qualifiant le trio de « fées marraines ».

Alors que la planification était en cours, Winfrey a dit aux deux fondatrices : « Il n’y a vraiment qu’une seule chose que vous pouvez lui donner comme nom : Marraines. »

Les mémoires à succès du duc de Sussex, « Spare », parus en 2023, étaient également exposés à la librairie. AFP via Getty Images

L’exposition de la librairie comprend également « It’s All Easy » de Gwyneth Paltrow, ainsi que le livre pour enfants de Markle « The Bench », qu’elle a publié en 2021.

« Nous célébrons les auteurs de notre ville natale comme s’ils étaient nos héros locaux, car pour nous, ils le sont », a déclaré Walsh dans une vidéo après l’ouverture du magasin.