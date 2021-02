"C’est super important" – Le directeur de l’eFootball de la FIFA sur ses ambitions esports

Après la victoire 1-0 du Bayern Munich sur les Tigres lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, l’édition esport du tournoi débutera le 24 février.

Jouée sur le titre de jeu FIFA 21 d’EA Sports, la FIFA eClub World Cup est l’édition virtuelle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, où 42 des meilleures équipes d’e-sport de la FIFA au monde s’affronteront à distance pour une part de la cagnotte de 245000 $ offerte, en en plus des 105 000 $ de prix déjà distribués après la phase de qualification en ligne.

Plus de 480 équipes d’esports ont tenté de se qualifier pour la Coupe du Monde FIFA eClub 2021, une augmentation de 150% d’une année sur l’autre, avec seulement 42 équipes se qualifiant pour la finale depuis six zones mondiales dédiées.

Mais bien que la majorité des équipes en compétition soient des organisations d’esports conventionnelles telles que Complexity Gaming, GBX Esports Team, Astralis et Goliath Gaming, il existe un certain nombre de clubs de football traditionnels avec des équipes d’esports dédiées qui se sont qualifiées pour le tournoi, notamment Manchester City, RB Leipzig, Inter, Gênes, FC Schalke 04, Kashima Antlers, Al-Nassr FC, Melbourne, New York, Chivas, FC Bâle et plus encore.

Selon Esports Charts, le tournoi esports de la Coupe du monde FIFA eClub 2020 de l’année dernière a eu une durée totale de visionnage de 834742 heures sur trois jours d’action sur Facebook, Twitch et YouTube. Pour mettre ce chiffre en contexte, cela équivaut à 9274 matchs de football complets, et il est fort probable que la compétition de cette année soit encore plus populaire.

La finale, entre Ellevens et CompLexity, a été le sommet en termes d’audience avec 66.182 personnes à l’écoute, ce qui est suffisant pour remplir le stade Tottenham Hotspur et avoir plus de 4000 personnes.

La Coupe du Monde FIFA eClub 2021 est le premier de plusieurs tournois FIFAe cette année, alors que la FIFA continue d’investir dans la croissance d’une nouvelle verticale dédiée aux sports électroniques pour les générations futures.