C’est “super humiliant” d’être nommée 1ère entraîneure adjointe de l’histoire de l’OHL, dit Laura Fortino

Laura Fortino, de Hamilton, dit qu’elle est honorée d’être la première femme à être nommée entraîneure adjointe dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL).

Lundi, le président et directeur général des Bulldogs de Hamilton, Steve Staios, a déclaré que Fortino, 31 ans, sera l’entraîneur adjoint de l’équipe et le directeur du développement des joueurs.

“C’est très humiliant et un tel honneur et c’est un privilège”, a déclaré Fortino à CBC News.

Elle a dit qu’elle n’était “que l’une d’entre elles, avec les autres femmes, étant une pionnière et un modèle pour les jeunes générations de femmes”.

« Nous pouvons assumer ces rôles et nous pouvons contribuer. Nous pouvons être un atout pour un club de hockey et toutes ces autres femmes qui ont ouvert la voie dans la LNH et l’OHL », a déclaré Fortino.

Elle a dit que le fait d’être dans l’OHL “en dit long” sur le fait que “le calibre des femmes que nous avons là-bas qui … peuvent contribuer”.

Ces femmes, a-t-elle dit, “ne sont pas embauchées simplement parce que nous sommes une femme, mais nous sommes embauchées sur notre propre mérite et ce que nous apportons à la table et les CV que nous avons et le travail acharné que nous faisons jour après jour pour faire de nous ce que nous sommes et maintenant nous pouvons faire la différence aux côtés de ces hommes.”

En juillet, les Devils du New Jersey ont nommé Kate Madigan leur première femme directrice générale adjointe, faisant d’elle la sixième femme à détenir le titre dans la LNH.

J’ai toujours été passionné par le coaching et le développement, ça fait partie de moi, je le fais depuis des années maintenant. J’ai mes propres sessions de développement qui se déroulent tout au long de l’été pour les hommes et les femmes. – Laura Fortino, entraîneure adjointe, Bulldogs de Hamilton

Fortino est une star de l’équipe nationale féminine du Canada depuis de nombreuses années, mais n’a jamais été entraîneure auparavant.

“Je joue toujours, donc c’est quelque chose auquel je, vous savez, je devais vraiment penser”, a-t-elle déclaré.

“Mais j’ai toujours été passionné par l’entraînement et le développement. Cela fait partie de moi. Je le fais depuis des années maintenant. J’ai mes propres sessions de développement qui se déroulent tout au long de l’été pour les hommes et les femmes.

“Donc, ce n’est pas vraiment nouveau, mais être du côté masculin et dans un cadre professionnel dans l’OHL est quelque chose de nouveau pour moi, mais j’adore ça jusqu’à présent et j’ai hâte de commencer la saison.” dit-elle.

Pas prêt à arrêter de jouer

Pendant ce temps, Fortino dit qu’elle continuera à jouer au hockey et le personnel d’entraîneurs des Bulldogs de Hamilton le comprend.

“Ils me soutiennent tellement dans ma carrière de joueur… ils comprennent tous. Ils ont tous joué le jeu, donc ils savent que je ne veux pas raccrocher mes patins trop tôt parce que je pense que c’est quelque chose que je regretterais à long terme dans l’avenir », a-t-elle dit.

“Donc, j’aime toujours ça. Je sens toujours que je peux contribuer au jeu au plus haut niveau. Je suis dans la meilleure forme que j’ai jamais été, donc je ne suis pas encore prêt à arrêter de jouer. “

Staios a déclaré que les Bulldogs de Hamilton « sont incroyablement excités » d’accueillir Fortino, ajoutant qu’elle « dégage la passion, le caractère et le leadership que nous convoitons à Hamilton ».

“Nous avons été témoins de nos camps d’entraînement et de développement au fil des ans, de sa capacité à entraîner et à encadrer des joueurs”, a-t-il déclaré.

“L’expérience de jeu et le succès de Laura parlent d’eux-mêmes. Elle a joué un rôle déterminant dans de nombreuses équipes de championnat et poursuivra sans aucun doute ce succès en tant qu’entraîneure.”

Laura Fortino et l’équipe canadienne de hockey féminin olympique jouent un match contre Airdrie à WinSport à Calgary, Alberta, le 3 octobre 2017. (Kevin Light Photography/CBC)

Un changement de culture du côté des hommes est nécessaire, dit Fortino

Fortino a joué avec le Cornell Big Red de 2009 à 2013, puis a connu un succès professionnel avec le Brampton/Markham Thunder de la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL). Elle a été une force motrice derrière l’Association des joueuses de hockey professionnelles féminines (PWHPA).

“Je suis ravi d’ajouter Laura à notre personnel”, a déclaré l’entraîneur-chef des Bulldogs Jay McKee.

“Avec sa personnalité contagieuse et son fantastique curriculum vitae au hockey, je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de travailler à ses côtés.”

Réagissant au scandale de Hockey Canada qui a placé le hockey junior sous les projecteurs, Fortino a déclaré : « Nous voulons un changement dans la culture du hockey du côté masculin.

“C’est quelque chose en tant que femme qui arrive, c’est quelque chose que je peux peut-être aider à promouvoir et aider à changer et aider à éduquer ces jeunes hommes au sein de l’organisation Hamilton Bulldog.

“Nous avons un super groupe de gars et s’il y a un domaine dans lequel je peux aider, je le ferai certainement parce que je veux voir ce changement et je veux voir cette culture changer du côté des hommes”, a-t-elle déclaré.