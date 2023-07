OREGON – L’équipe de football de l’Oregon est en pleine reconstruction, entrant dans la deuxième année sous la direction de l’entraîneur-chef Broc Kundert, mais elle voit toujours un avenir meilleur, même si les victoires ont été difficiles à obtenir récemment.

Avec une excellente participation à l’intersaison pour les entraînements, un grand nombre de joueurs de retour et un an pour s’adapter au changement d’entraîneur, les Hawks se sentent optimistes pour 2023.

« On se sent vraiment bien [about Year 2 under Kundert]», a déclaré le receveur / secondeur senior Trevor Burkhart. « Il nous a montré beaucoup plus, quelles sont ses méthodes d’entraînement avec les équipes qu’il a entraînées dans le passé et comment elles ont toutes réussi, et il commence également à nous donner ce succès. »

« [Last season] nous aide à faire confiance à Coach, car l’année dernière était notre première année, nous ne savions donc pas comment cela allait se passer », a déclaré le receveur large senior / demi de coin Griffin Marlatt. « Et maintenant, c’est beaucoup mieux d’avoir cette année à son actif avec lui. Nous avons une grande confiance en lui et en ce qu’il peut faire. Les progrès ont été formidables [during the offseason]. Nous avons eu beaucoup de chiffres dans la salle de musculation, beaucoup de gens se sont présentés à tous les entraînements, ont fait beaucoup de travail, et ça va vraiment se voir cette saison.

[ Photos: Oregon football camp ]

Depuis la fin de la saison 2022, les joueurs de l’Oregon rongent leur frein pour revenir sur le terrain. Lundi, ce jour est enfin arrivé.

« Ça fait vraiment du bien. C’est toujours génial de revenir dans la saison », a déclaré Marlatt. « Vous avez toujours de nouvelles personnes qui se joignent à l’équipe et vous pouvez voir le développement de l’équipe tout au long de l’année. C’est juste génial de revenir là-bas et de recommencer à jouer au football.

« J’ai aussi l’impression que nous sommes tous beaucoup plus conditionnés qu’auparavant, car nous avons beaucoup travaillé pendant l’intersaison », a déclaré Burkhart. « Beaucoup de levage et de conditionnement au Blackhawk Center, nous sommes donc très heureux d’y aller. »

Les joueurs de football de l’Oregon effectuent des exercices pendant le camp le mardi 11 juillet 2023 sur le terrain d’entraînement du lycée. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Une chose qui devrait fonctionner à l’avantage des Hawks – cette année et à l’avenir – est l’augmentation du nombre de participants au programme. L’entraîneur Kundert dit que ceux-ci sont restés stables depuis qu’il a pris la relève l’an dernier.

«Nous voulions augmenter les chiffres, et ils ont été assez constants. L’année dernière, nous étions juste autour de 65-70 ; nous serons à nouveau au même niveau cette année, ce qui est bien », a déclaré Kundert. «Vraiment, nous voulons juste mettre l’accent sur la salle de musculation et devenir plus grands et plus rapides juste pour pouvoir participer à la conférence. J’avais l’impression que cette partie s’était très bien déroulée pendant toute l’intersaison, donc je dirais que nous prenons des mesures dans la bonne direction en ce qui concerne cela.

La continuité dans les formations de départ et l’expérience de jeu aidera également cette année, puisque neuf partants offensifs et huit partants défensifs reviennent à partir de 2022. La nouvelle classe junior comblera les trous et ajoutera également de la profondeur.

« Nous remplaçons deux jeunes sur la ligne offensivement, puis défensivement, nous devons remplacer trois jeunes, alors nous renvoyons une tonne de gars », a déclaré Kundert. « L’an dernier, nous avons commencé quatre étudiants de deuxième année, un au poste de quart-arrière, donc ils seront tous juniors. Et notre classe de deuxième année l’an dernier, avec ces gars partis, était toujours 6-3 dans la conférence, donc il y a des talents qui arrivent et nous sommes très excités.

Les joueurs de football de l’Oregon effectuent des exercices pendant le camp le mardi 11 juillet 2023 sur le terrain d’entraînement du lycée. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Avec une classe senior plus petite l’an dernier, les étudiants de deuxième année et les juniors ont eu beaucoup de temps de jeu. Cette année, il devrait s’avérer inestimable dans leurs saisons junior et senior.

« Beaucoup d’entre nous, les seniors, avons plus d’expérience puisque nous n’avions pas autant de seniors l’an dernier, donc nous avons eu plus de juniors, et nous avons tous acquis un peu plus d’expérience que la plupart », a déclaré Burkhart. « Nous avons tous un peu plus d’expérience à notre actif, et j’espère que cela portera ses fruits. »

Après une saison de 2-7, les Hawks s’attendent à être considérés comme des outsiders dans presque les matchs auxquels ils jouent cette saison. D’une certaine manière, cela pourrait jouer en leur faveur.

« C’est dur [in the Big Northern Conference]. Semaine après semaine, il n’y a pas une semaine où vous pouvez décoller et espérer gagner », a déclaré Kundert. « Nous sommes en quelque sorte dans le quadrant inférieur en ce moment des groupes d’équipes, nous devons donc être prêts à jouer chaque semaine car aucun match ne sera facile pour nous. Le simple fait d’avoir cet état d’esprit chaque semaine que nous devons préparer parce que nous sommes probablement les outsiders est une bonne chose. Nous ne pouvons pas prendre de semaines de congé, alors continuez à vous améliorer tout au long de la saison.

Marlatt s’attend à ce que son équipe rivalise beaucoup mieux tout au long de la saison.

« Je pense que nous avons de très bonnes chances de gagner beaucoup de matchs cette saison, potentiellement en séries éliminatoires », a déclaré Marlatt. « Je pense que nous pouvons battre certaines des équipes avec lesquelles nous avons eu des problèmes dans le passé, et je pense que nous pouvons sortir vainqueurs cette année. »