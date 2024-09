C’est Stellarblade contre Stellar Blade alors qu’une société de Louisiane poursuit PlayStation et Shift Up à cause du nom

Le développeur de Stellar Blade, Shift Up, et l’éditeur Sony sont poursuivis en justice… à propos de Stellar Blade. Le plaignant, une société de production cinématographique basée en Louisiane appelée, oui, Stellarblade, allègue une violation de marque et affirme que son activité est endommagée par l’utilisation du nom par Shift Up.

La plainte, qui a été consultée par IGN, a été déposée devant un tribunal de Louisiane plus tôt ce mois-ci par Stellarblade LLC et son propriétaire Griffith Chambers Mehaffey contre Shift Up, Sony et une compagnie d’assurance anonyme qui, selon le plaignant, couvre Sony Interactive Entertainment avec une assurance responsabilité civile contre les allégations mêmes portées par Stellarblade.

Dans la plainte, Stellarblade et Mehaffey affirment que la société louisianaise existe depuis 2010 et fournit des « services de divertissement multimédia » tels que des services de production de films, de documentaires, de publicités et de vidéoclips. La plainte allègue que Mehaffey est propriétaire de stellarblade.com depuis 2006 et l’utilise dans le cadre de son travail depuis 2011.

Mehaffey note que lorsque Shift Up a annoncé son jeu pour la première fois, il s’agissait de Project Eve en 2019 (il a été ré-annoncé en 2021 lors d’un PlayStation Showcase sous le même nom). Cependant, le nom a été changé en Stellar Blade en 2022, et peu de temps après, en janvier 2023, Shift Up a d’abord enregistré Stellar Blade comme marque liée au jeu vidéo. Mehaffey a enregistré sa propre marque pour Stellarblade en juin 2023, puis a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Shift Up un mois plus tard.

Mehaffey affirme que si auparavant ses clients pouvaient facilement trouver des informations sur son entreprise, les personnes qui recherchent le travail de Stellarblade sur Internet ne trouvent désormais que le jeu vidéo Stellar Blade. De plus, il affirme que les marques déposées de sa propre entreprise sont « confusément similaires », citant les schémas de couleurs des deux logos et le S stylisé.

Le logo de la marque Stellarblade de Mehaffey, enregistré en août 2023 en Louisiane et en novembre de la même année au Mississippi, serait utilisé depuis 2010.

Logo Stellar Blade de Shift Up, enregistré en mai 2024 auprès de l’Office américain des brevets et des marques.

La demande de Mehaffey consiste notamment à demander que Shift Up et Sony soient empêchés d’utiliser Stellar Blade ou tout autre nom similaire, ainsi qu’à leur demander de remettre tous les documents en leur possession portant la mention « Stellar Blade » afin que Mehaffey et Stellarblade puissent les détruire. De plus, Mehaffey demande à être indemnisé pour les dommages et les honoraires d’avocat. IGN a contacté PlayStation pour obtenir un commentaire.

L’avocat de Mehaffey a envoyé la déclaration suivante à IGN.

M. Mehaffey a enregistré le stellarblade.com en 2006 et utilise le nom STELLARBLADE pour son entreprise depuis près de 15 ans. Compte tenu de cette utilisation publique et de longue date, il est difficile d’imaginer que Shift Up et Sony n’étaient pas au courant des droits établis de M. Mehaffey avant d’adopter leur marque identique. Nous croyons en une concurrence loyale, mais lorsque les grandes entreprises ne tiennent pas compte des droits établis des petites entreprises, il est de notre responsabilité de nous lever et de protéger notre marque. Les ressources bien supérieures des défendeurs ont effectivement monopolisé les résultats de recherche en ligne pour STELLARBLADE, poussant l’entreprise de longue date de M. Mehaffey dans l’obscurité numérique et menaçant les moyens de subsistance qu’il a construits pendant plus d’une décennie.

Stellar Blade est sorti en avril de cette année et nous lui avons attribué une note de 7/10 à sa sortie. Notre critique a déclaré qu’il était « excellent dans tous les domaines les plus importants pour un jeu d’action, mais des personnages ennuyeux, une histoire sans intérêt et plusieurs éléments frustrants de ses mécanismes de RPG l’empêchent de s’élever au niveau des meilleurs du genre ».

