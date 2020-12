Un filet de skieurs a récemment dévalé les pentes de la station de ski de Squaw Valley. Les couples et les familles se sont promenés dans le village de la station, décoré de lumières de Noël dorées et givré de neige.

Cela ressemblait au début d’une joyeuse saison. Mais une inspection plus approfondie a révélé que c’était tout sauf.

Les patios des restaurants étaient presque vides alors que les travailleurs masqués les balayaient avec des pulvérisateurs de désinfectant vert citron attachés sur le dos, une partie du million de dollars que Squaw Valley a dépensé pour désinfecter l’équipement et d’autres mesures de sécurité. Aux remontées mécaniques, des groupes clairsemés attendaient dans des files d’attente socialement éloignées. La station se sentait «tellement morte», a déclaré une skieuse, Sabrina Nottingham, en partie parce qu’elle limitait la vente de billets à moins de 50% de la norme.

Squaw Valley, une destination de choix pour les amateurs de sports d’hiver, est l’une des nombreuses stations de ski à travers le pays qui se préparent à une saison hautement imprévisible. Forcés de repenser la manière de fonctionner dans la pandémie de coronavirus et avec les vaccins toujours en cours de déploiement, les stations ont apporté une pléthore de changements dans des endroits tels que Aspen, Colorado; Park City, Utah; Vallée de ski de Taos, NM; et Killington, Vt. Beaucoup établissent des restrictions de visiteurs et exigent des réservations de billets; Le Nouveau-Mexique a des centres de villégiature limités à 25% de sa capacité.