C’est Seal vs Dog dans un jeu de ‘Catch The Ball’ à The Beach en Californie

Un concours entre un phoque et un chien pour attraper la balle en premier est le dernier objet d’affection d’Internet. Une vidéo de cette jolie compétition a été tournée par le photographe de surf Dave Nelson qui était sorti par une journée ensoleillée sur la plage de Santa Cruz en Californie.

Dans le clip, le phoque est dans l’eau mais s’intéresse à ce qui se passe sur le rivage. Sur le rivage se trouve le chien de Dave qui est prêt à jouer au catch. Avec toute son attention sur le ballon dans la main de Dave, le chien sautille d’excitation. Pendant ce temps, le phoque se balance également dans l’eau, la tête dressée.

Quelques instants plus tard, Dave lance la balle et les deux animaux se dirigent vers elle. On voit le phoque prendre son élan et se diriger vers le ballon. Le chien aussi court vers le ballon et saute dans l’eau pour nager le reste de la distance. La bataille se termine lorsque le chien sort vainqueur et revient avec la balle dans la gueule.

Partageant la vidéo sur Twitter, l’utilisateur, dans la légende, a écrit: “Le photographe de surf Dave Nelson a obtenu une vidéo d’un phoque poursuivant un ballon avec son chien sur la plage de Santa Cruz.”

La vidéo a réussi à amasser plus de 10 lakh vues avec des dizaines de milliers d’utilisateurs réagissant avec des likes, des retweets et des commentaires. “Les phoques ne sont que des chiens d’eau”, a déclaré un utilisateur.

Faisant écho au même sentiment, un autre a écrit : « Les phoques ne sont que des chiots marins.

Un utilisateur a marqué la vidéo comme un nettoyeur de chronologie.

“C’est la meilleure chose que je verrai sur Internet aujourd’hui”, affirme un utilisateur.

“Vivant sur la côte, j’ai vu des trucs fous, mais ça prend le gâteau”, lit-on dans un commentaire.

Une personne s’est exclamée: “Cela me rend si heureux!”

Alors, que pensez-vous de ce jeu de chasse copieux ?

