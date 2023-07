C’est scandaleux pour les pères tueurs de garder le contrôle sur les enfants qu’ils ont volés à leurs mères – Rishi Sunak doit soutenir la loi de Jade

Justice, PM

Il est scandaleusement et manifestement injuste que des pères tueurs conservent le moindre contrôle sur les enfants qu’ils ont privés de leurs mères.

Nous sommes donc fiers de lancer aujourd’hui notre campagne Jade’s Law à la mémoire de Jade Ward, assassinée par son ex-partenaire Russell Marsh.

Le Sun a lancé la campagne Jade’s Law qui oblige les pères tueurs à renoncer au pouvoir sur les enfants qu’ils ont privés de leurs mères 1 crédit

Même derrière les barreaux, Marsh exerce toujours un pouvoir sur leurs enfants.

Il peut bloquer leurs demandes de passeport, les empêchant de voyager à l’étranger.

Il peut exiger des bulletins scolaires et des dossiers médicaux.

C’est faux.

Ces tueurs doivent automatiquement renoncer à ces droits une fois condamnés.

De nombreux députés soutiennent ce combat.

Tout comme Women’s Aid, l’association caritative qui lutte contre la violence domestique.

Et tandis que le Parti travailliste insiste sur le fait qu’il modifierait la loi s’il gagnait le pouvoir, Rishi Sunak peut le faire maintenant en modifiant le nouveau projet de loi sur les victimes et les prisonniers.

Qu’en pensez-vous, PM ?

Coeur froid

L’empereur romain Néron aurait joué du violon alors que sa ville brûlait.

Le président Macron a en quelque sorte dépassé même cette complaisance légendaire.

Vous pensez que Rishi Sunak a des problèmes de sondage ?

Imaginez ce que les Français pensent d’un leader déjà impopulaire se rendant à Elton John à Paris alors que des foules enragées incendient des bâtiments publics et des magasins de butin, là-bas et à travers le pays, suite à la fusillade policière d’un adolescent.

Samedi soir, ça va pour se battre ?

Chaque nuit va bien en France alors que d’horribles tensions raciales à long terme explosent.

Ceci après une fureur similaire contre les réformes des retraites, même les plus légères.

Il y a de l’anarchie – et un président apparemment indifférent, sauf pour tout blâmer sur les « jeux vidéo ».

Sur son quatrième album, Elton a chanté sur le Madman Across The Water.

Monsieur Macron. . . il joue votre chanson !

gémissement de Berlin

Il a toujours été difficile de comprendre pourquoi les restants maintiennent l’UE en l’air comme un paradis libéral prospère.

Ce n’est rien de tout cela.

Mais alors il ne faut jamais s’étonner de leurs contorsions intellectuelles.

Ces gens accusent le Brexit s’il pleut.

Il est donc naturellement responsable de notre faible croissance de 0,1 % au premier trimestre.

Et pour notre inflation obstinément élevée, surtout si vous croyez les banquiers obsédés par le Reste qui négligent les causes réelles, Covid et la guerre.

Mais les europhiles se taisent étrangement lorsque l’Allemagne, la salle des machines à charbon de l’UE, tombe en récession, contrairement au Royaume-Uni.

Ou lorsque son chômage grimpe en juin et que son inflation bondit de 0,5 %.

Qu’est-ce qui a mal tourné là-bas ?

Non, laissez-nous deviner. Brexit ?