« C’est sacrément important » : Slotkin subit un coup dur dans le Michigan alors que le bureau agricole abandonne les démocrates pour soutenir un candidat républicain

La représentante Elissa Slotkin, démocrate du Michigan, a reçu un coup dur dans la course au Sénat du Michigan cette semaine lorsque l’AgriPac du Michigan Farm Bureau a soutenu son adversaire républicain, l’ancien représentant Mike Rogers, renversant potentiellement la course déjà serrée.

Dans sa dernière série de soutiens, le groupe industriel a révélé son soutien à Rogers, divergeant de l’historique récent d’AgriPac qui soutenait le candidat démocrate à ce siège sénatorial. Le groupe n’a pas soutenu de candidat républicain au siège sénatorial depuis 2006, soutenant la sénatrice sortante Debbie Stabenow, démocrate du Michigan, lors de ses campagnes de réélection en 2012 et 2018.

« Je suis honoré et reconnaissant d’avoir obtenu le soutien d’AgriPac et des agriculteurs du Michigan qui nourrissent notre nation et alimentent l’économie du Michigan », a déclaré Rogers dans un communiqué.

« Les agriculteurs du Michigan luttent avec acharnement sous l’administration actuelle contre la hausse des coûts des intrants et les réglementations gouvernementales contraignantes, et maintenant, pour la première fois dans l’histoire américaine, nous importons plus de nourriture que nous n’en exportons. En tant que sénateur du Michigan, nos agriculteurs savent que je les soutiendrai toujours et que je lutterai pour réduire les coûts, réduire les réglementations inutiles et faire passer le projet de loi sur l’agriculture, afin que les agriculteurs puissent prospérer et laisser un héritage durable à la prochaine génération pour qu’elle réussisse et nourrisse le monde », a-t-il écrit.

Le groupe a une influence palpable dans le Michigan, étant donné que l’agriculture est l’une des trois principales industries de l’État, selon le Département de l’environnement, des Grands Lacs et de l’énergie du Michigan. L’agriculture dans l’État contribue « à plus de 100 milliards de dollars par an à l’économie de l’État », selon le département. Elle emploie en outre près d’un million de personnes, soit 22 % de l’emploi du Michigan.

Jason Roe, stratège républicain du Michigan, a déclaré à Fox News Digital que ce soutien était « sacrément important ».

« Slotkin siège au Comité de l’agriculture de la Chambre et sa patronne, Debbie Stabenow, est présidente du Comité de l’agriculture du Sénat. J’imagine qu’ils sont tous les deux assez énervés par cette décision », a-t-il déclaré.

Stabenow a soutenu Slotkin et a encouragé le bureau agricole à soutenir également la députée comme son successeur.

Stabenow a déclaré à Fox News Digital : « C’était très décevant », en réponse à cette approbation.

Le président du comité de campagne sénatoriale démocrate, Gary Peters, démocrate du Michigan, a rejeté la décision du groupe, déclarant aux journalistes lors d’un petit-déjeuner du Christian Science Monitor mardi : « Le Farm Bureau soutient toujours – ils soutiennent toujours le républicain. La seule exception a été Debbie Stabenow parce qu’elle est présidente du [the Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry] » . «

« C’est la seule », a-t-il dit. « Sinon, ils sont en fait une extension du Parti républicain. »

Rogers a repoussé les affirmations de Peters, soulignant que l’organisation a soutenu 14 démocrates à travers l’État au cours de ce seul cycle, y compris à la Chambre des représentants.

La campagne de Slotkin n’a pas fourni de commentaires à Fox News Digital à temps pour la publication.

Selon Rogers, « je pense que leur décision de nous soutenir envoie un message très clair, pas seulement aux [agriculture] « non seulement la communauté, mais aussi le reste de la communauté des affaires du Michigan. »

En ce qui concerne les allégations de Peters selon lesquelles le groupe serait assimilé au Parti républicain, Rogers a déclaré dans une interview à Fox News Digital : « Vous venez d’insulter la deuxième plus grande industrie de l’État. Ils ont un processus très réfléchi, et cela me dit qu’il n’a pas visité beaucoup de fermes récemment. »

Une telle remarque pourrait même nuire à Peters s’il cherche à être réélu en 2026, selon Roe.

La course entre Slotkin et Rogers s’est rapidement resserrée à l’approche des élections. De nouveaux sondages ont montré que la républicaine était à portée de Slotkin, même si elle a toujours une avance. Selon le dernier sondage Marist, la démocrate a battu Rogers de six points de pourcentage parmi les électeurs inscrits, 51 % contre 45 %.

Les enjeux sont élevés dans cette course qui a surpris certains par son niveau de compétitivité. Il s’agit de l’une des deux seules élections sénatoriales « indécises », selon le principal pronostiqueur politique The Rapport politique de Cooken parallèle du match dans l’Ohio. On pensait auparavant que le parti était « démocrate » avant de changer de camp cet été.

Malgré l’avance actuelle de Slotkin dans les sondages, Rogers est convaincu que ce soutien particulier fera une différence.

« Cela permet aux gens d’en prendre note », a-t-il déclaré.

Il a souligné la pléthore de publicités négatives diffusées contre lui, mais a déclaré : « Je vais vous dire une chose à propos des agriculteurs… ils savent exactement où l’ours fait ses besoins dans les bois ; c’est une vieille expression que mon père avait l’habitude de dire. »

L’ancien représentant a déclaré que les agriculteurs « ne se soucient pas des publicités. Ils ne se soucient pas de la désinformation. »

Rogers a déclaré que la communauté agricole est plutôt préoccupée par les candidats qui les ont rencontrés ainsi que leurs conseils de comté pour discuter de solutions agricoles.

Il a également déclaré que l’approbation d’AgriPac n’était pas seulement une victoire cruciale parmi les agriculteurs, mais aussi parmi les électeurs indépendants, qui font partie des rares à rester indécis.