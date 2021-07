La sensation anglaise Sancho a connu une fin misérable à une campagne mémorable pour l’Euro 2020 il y a moins de deux semaines, devenant l’une des trois stars des Trois Lions à manquer un penalty lors d’une défaite atroce aux tirs au but contre l’Italie après un match nul 1-1 en finale au stade de Wembley .

L’arrière latéral volant qui a marqué le premier match ce jour-là, Luke Shaw, est désormais l’un de ses coéquipiers après que United a finalisé l’une des signatures les plus attendues de l’été, mettant ainsi fin à l’introduction réussie de Sancho dans le football senior au Borussia. Dortmund, où il est devenu l’un des talents allemands les plus décorés de la Bundesliga.

« Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m’avoir donné l’opportunité de jouer au football en équipe première, même si j’ai toujours su que je reviendrais en Angleterre un jour », a déclaré Sancho, qui a commencé dans les rangs des jeunes à Watford lorsqu’il était enfant avant de rejoindre Manchester City, le grand rival de United, à l’âge de 14 ans.

« La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de jouer en Premier League.

« C’est une équipe jeune et passionnante et je sais qu’ensemble, nous pouvons devenir quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent. J’ai hâte de travailler avec le manager et son équipe d’entraîneurs pour développer davantage mon jeu. »

Solskjaer cherche désespérément à gagner du terrain sur City après que United a terminé deuxième à 12 points de l’équipe de Pep Guardiola à la fin de la saison dernière, au cours de laquelle les Red Devils ont également été éliminés de la Ligue des champions en phase de groupes et ont perdu contre Villarreal dans le Finale de la Ligue Europa alors que la quête du manager recrue pour son premier trophée en charge se poursuivait.

« Jadon incarne le type de joueur que je veux amener au club », Solskjaer a déclaré, après avoir vu Sancho marquer 50 buts et fournir 64 passes décisives pour Dortmund.

« C’est un attaquant dans les meilleures traditions de Manchester United. Il fera partie intégrante de mon équipe pour les années à venir et nous sommes impatients de le voir s’épanouir.

« Ses objectifs et ses records de passes décisives parlent d’eux-mêmes et il apportera également un rythme, un flair et une créativité formidables à l’équipe.

«Old Trafford lui donnera la plate-forme dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et se produire au plus haut niveau.

« Pour un joueur de son âge, Jadon a déjà accompli beaucoup et a montré le courage d’aller faire ses preuves à l’étranger. Nous sommes tous impatients d’accueillir Jadon dans l’équipe alors que nous nous préparons pour la nouvelle campagne. »

L’équipe des médias sociaux du club n’a pas manqué l’occasion d’un extrait sonore, qualifiant leur nouvelle arrivée de « jeune roi » et dire aux fans « tu aimes le voir » aux côtés de clichés de Sancho dans leur kit domicile rouge et blanc.

« Les roses sont rouges, Jadon aussi, » ils ont offert. « Défenseurs, soyez prêts : Sancho est prêt à apporter ce style de rue à United.

« C’est sa maison. C’est là qu’il appartient. Jadon Sancho est United. »

L’équipe de Solskjaer commence sa campagne avec la visite de Leeds le 14 août.