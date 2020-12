La démocrate californienne Katie Porter a déchiré le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin lors d’une audience à la Chambre sur le financement de l’aide aux coronavirus, l’accusant de se faire passer pour un avocat alors que les deux se disputaient les détails de la loi CARES.

Une audition du comité des services financiers de la Chambre mercredi a failli se transformer en un match de cris après que Porter a grillé le secrétaire sur son désir de retourner des centaines de milliards de dollars d’argent inutilisé de la facture de secours de 2,2 billions de dollars dans le fonds général du Trésor. La députée a fait valoir qu’en vertu de la loi, les fonds ne devraient pas être restitués pendant plus de cinq ans, interrogeant Mnuchin à la date actuelle.

«Je lis maintenant à haute voix l’article 4027 de la loi CARES:« À compter du 1er janvier 2026, tous les fonds restants seront transférés au fonds général ». En d’autres termes, renvoyé au Trésor, » Dit Porter.

Secrétaire Mnuchin, est-ce actuellement l’année 2026, oui ou non?

« Bien sûr, ce n’est pas 2026, comme il est ridicule de me poser cette question pour perdre notre temps, » le secrétaire riposta, Porter intervenant immédiatement: «Je pense que c’est ridicule que vous jouiez le rôle d’avocat, alors que vous n’avez pas de diplôme en droit.

Mnuchin a reconnu qu’il n’avait aucune formation juridique alors que Porter continuait à faire pression, mais a ajouté «J’ai de nombreux avocats au Département du Trésor qui me conseillent», offrant de faire un suivi avec la présidente du comité Maxine Waters (D-California) pour « Expliquer toutes les dispositions légales » du projet de loi de secours massif.

Waters elle-même a publié une déclaration plus tard mercredi, critiquant Mnuchin pour «Mettre fin définitivement aux programmes de prêt d’urgence essentiels» au milieu de la pandémie. « Il n’y a tout simplement aucune justification ou raison justifiable de supprimer ces outils, » dit-elle.

Les critiques de Mnuchin, y compris Porter, ont fait valoir que le retour des fonds de secours au département du Trésor créerait des obstacles pour la nouvelle administration de Joe Biden, ce qui rendrait plus difficile l’accès et le déploiement des 455 milliards de dollars de fonds prêtables. Le secrétaire, cependant, soutient que l’argent de secours était censé être limité dans le temps lorsque le Congrès a adopté la loi CARES en mars et devrait expirer avec la nouvelle année.

Bien que le libellé du projet de loi fixe un calendrier 2026 pour le retour des fonds au Trésor, il a également imposé des limites sur la façon dont l’argent pourrait être dépensé après janvier 2021, n’autorisant qu’une poignée d’utilisations pour les fonds restants, comme la couverture « dépenses administratives. »

