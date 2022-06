C’est reparti: la grève gronde les trains britanniques pour un troisième jour

Les compagnies ferroviaires ont déclaré que seulement un cinquième des services de passagers fonctionneraient, car environ 40 000 nettoyeurs, signaleurs, préposés à l’entretien et employés de la gare ont quitté leur travail lors de la grève des chemins de fer la plus importante et la plus perturbatrice de Grande-Bretagne depuis 30 ans.